A tegnap este megrendezett Just Clear Fitness – Életmód Award díjátadó gáláján Schobert Norbit és Rubint Rékát összesen négy díjjal jutalmazták. Réka lett Magyarország leghíresebb és legelismertebb fitneszedzője a ChatGPT szerint, valamint övé az év online közösségéért és az év fogyókúrás termékéért járó díj is. Norbi pedig megkapta azt az elismerést, miszerint ő az az edző, aki segített a legtöbb magyar embernek lefogyni. A fitneszmogul így kommentálta közösségi oldalán a díjakat:

Schobert Norbi Réka társaságában látogatott el a díjátadóra, ahol négy kitüntetést kaptak (Fotó: Schobert Norbert)

Schobert Norbit elismerte a mesterséges intelligencia is

„Nem hittem el, ami tegnap történt! Ma reggel megkérdeztem még egyszer a ChatGPT Pro teljes verzióját. Íme a válasz: A legtöbb magyart lefogyasztó edző Magyarországon: Schobert Norbert” – írta ki Facebook oldalára Schobert Norbi, aki a mesterséges intelligencia szerint a magyar történelem legtöbb fogyást eredményező edzője. A rangos eseményen őt és feleségét egy olyan díjjal jutalmazták, amit a ChatGPT által határoztak meg, tehát nem egy bizottság vagy a közönség szavazata döntött ez ügyben. Norbi már többször is megkérdezte a mesterséges intelligenciát erről, de most nem csak egy választ kapott, hanem egy díjjal is elismerték teljesítményét.

Schobert Norbi fogyasztotta le a legtöbb magyart

Valószínűleg Norbi, azaz Schobert Norbert az, aki Magyarországon a legtöbb túlsúlyos ember fogyásában segített. Ő a Norbi Update életmódprogram megalkotója, amely már több mint két évtizede van jelen a piacon. A módszere elsősorban a szénhidrátcsökkentésen alapul, és sok magyar ember számára nyújtott útmutatást a fogyáshoz. Emellett a termékei (kenyerek, tészták, italok stb.) és edzésprogramjai széles körben ismertek

– válaszolta meg a ChatGPT a Schobert Norbi által feltett kérdésre.

Rubint Réka teljesítményét három díjjal ismerték el (Fotó: Schobert Norbert)

Schobert Norbi Rubint Réka mögött áll mindenben

A népszerű fitneszmogul azonban nemcsak saját, hanem felesége sikereinek is örül, ugyanis Rubint Réka három kitüntetéssel gazdagodott a rangos díjátadó eseményen. Réka a közösségi média felületein is megosztotta, nagyon örül ezeknek a sikereknek, mivel hosszú út áll mögötte, de elismerte, hogy nemcsak a közösségének hálás a díjak miatt, hanem férjének is. Schobert Norbi lapunknak elárulta, hogy mit szól ahhoz, hogy felesége ilyen sikeres.

Én nagyon örülök Réka sikereinek, mert nagyon megérdemli, hogy elismerjék az emberek. Ugye én most az alkalmazottja vagyok, de menedzselem és segítek neki mindenben, amiben csak tudok. A célunk az, hogy építsünk egy teljesen új brandet, ami Rubint Réka nevével van fémjelezve. De Réka teljesen megérdemli, hogy én az előtérből visszalépjek és mögé álljak. Szeretném az összes tudásommal az ő munkáját segíteni

– nyilatkozta a Borsnak Norbi, aki teljes mértékben támogatja feleségét.