Mi történt? Rég nem látták a belvárosban Molnár Gusztit

Molnár Gusztáv küzdelme az alkohollal egy igazi kálvária. Volt, hogy az úttest szélén találtak rá eszméletlen állapotban, máskor a rehabilitációs központban próbált kigyógyulni a szenvedélybetegségéből. Mindent és mindenkit elveszített maga körül, Molnár Gusztáv párja volt az egyetlen, aki mindvégig támogatta, mert hitt benne. Akkor is, amikor senki más. Nemrégiben a Ripost-on olvashattunk arról, hogy a színművész újra dolgozik, sőt, egy közös előadásra is készül a kedvesével. A Szerelemfüzet című darab alapjául azok a levelek szolgálnak, amiket egymással váltottak, míg Gusztáv a rehabon és a pszichiátrián töltött huzamosabb időt.

Molnár Gusztáv miatt beindultak a találgatások (Fotó: Mediaworks archív)

Olvasóink most arról tájékoztatták lapunkat: Molnár Gusztávval valami történhetett, ugyanis mostanában nem látni azon a környéken, ahol eddig rendre feltűnt.

Molnár Gusztáv eltűnt, vagy elköltözött?

Se a szomszédja, se a kedvenc kisboltosa nem látja hetek óta a színművészt. Egyáltalán nem értik, mi történhetett Gusztival, mert elmondásuk szerint mostanában mintha kicserélték volna: semmi nyomát nem észlelték a korábban önkárosító életvitelének. Sőt, néhány héttel ezelőtt, még nagy kedvvel mesélt a Szerelemfüzet című új előadásáról, amin éjt nappallá téve dolgozott.

„Korábban szinte naponta láttam Gusztávot itt a Mester utca környékén. Gyakran a párjával együtt sétált, vagy beültek egy kávéra. Mostanában viszont egyikőjükkel sem találkozom, talán úgy döntöttek, hogy más környéken kezdenek új életet” – árulta el a Borsnak egy környéken dolgozó hölgy.

Az elmúlt évben többször visszaesett Molnár Gusztáv, az italba menekült

Molnár Gusztávról legutóbb februárban érkeztek aggodalomra okot adó hírek, a színész kórházba került. Majd, egy nappal később tisztázta magát, miszerint történt az életében egy magánéleti krízis, amit az adott pillanatban nem tudott a helyén kezelni, és emiatt egy szakember segítségét kérte.

Most a megfelelő gyógyszeres kezelésre van szükségem… Minden kedves, nekem címzett, biztató üzenetért nagyon hálás vagyok és szeretném megnyugtatni az értem aggódókat, hogy jó kezekben vagyok!

– írta akkor lapunknak Molnár Gusztáv színész, aki folytatta az alkoholizmus elleni harcát.