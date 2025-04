Miss Mood kiakadt Aurelio kakasmészárlásától: "Szóra sem érdemes ez az ember"

Miss Mood Instagram oldalán értekezett arról hosszasan, amit Aurelio tett a Farm VIP című műsorban. A börtönt is megjárt celeb enyhén szólva is felborzolta a kedélyeket, ugyanis éhségét kakaspörkölttel akarta csillapítani. A tűzre dobott jószágból végül nem lett kaja, mert Aurelio nem tudta, hogyan kell elkészíteni. A családapát végül Nagy Zsolt Leo buktatta le, aki először elszenesedett fadarabnak hitte a kakas égett lábát. Jól mutatja a dolog súlyát, hogy még országos cimborája, Pumped Gabo is elítélte Aurelio tettét. A kakas legyilkolása nem jelentett kizárást, csupán szankcionálták a jelenleg piros csapatot erősítő rosszfiút.

Miss Mood állatvédőként kiborult Aurelio tettén (Fotó: Szabolcs László)

Miss Mood szerint az állatkínzás az embergyilkosság előszobája

„Kérlek nagyon figyeljetek, kiket támogattok, akár egy követéssel vagy nézettség generálásával.” –kezdte a posztját az énekesnő, aki szerint az állatok bántalmazása nem csupán egy átmeneti viselkedészavar jele, sokkal komolyabb annál.

Pszichológiai kutatások kimutatják, hogy azok az emberek, akik állatot bántalmaznak nem állnak meg az állatoknál, sokan közülük embertársaik ellen fordulnak!

–fejtette ki az énekesnő.

Magyarázatot követel Aureliótól

„Aki állatot bánt, attól az ember sincs biztonságban! Ne adjunk ezeknek az embereknek teret, ha már a média és a többség az állatkínzás tényeit szőnyeg alá söpri.” – hangsúlyozta ki a véleményét a nagy állatbarát hírében álló szőkeség.

A Miss Mood és Rico formációból ismert énekeső hozzátette, hogy várja a magyarázatot Aureliótól, és, ha kell rendelkezésére áll, ami az állattartást és az átlatokkal való helyes bánásmód elsajátítását illeti.

Aurelio vállalja tette következményét

Lapunk megkereste Miss Moodot, aki szűkszavúan ekképp nyilatkozott Aurelióról: „Szóra sem érdemes ez az ember.”

A Farm VIP 2025 sztárja már a műsorban beismerte egyébként, hogy hibázott:

„Az életben hoztam már sok rossz döntést, és most ezt tettem, de vállalom a felelősséget. Tényleg mindenkitől bocsánatot kérek, és elfogadom a büntetést.” – mondta elcsukló hangon a bajai reality-sztár, aki a közösségi média felületén is kommunikálta, hogy mindez egyszeri eset volt, sosem bánna hasonló módon egy állattal.