Megyeri Csilla a kommentelők áldozata lett – Nem érdemel díjat!

Megyeri Csilla Instagram oldalán is jól látni, bombaformában van. Mindezt pedig megerősíti legújabb elismerése is, miszerint nemrégiben megválasztották az ország legfittebb női influenszerének. Párja, Nicola Sarcia edzőként és bokszolóként is tevékenykedik. A sportoló úgy látszik jó hatással van Csillára, ugyanis 8 kilótól szabadult már meg és energikusabb, mint valaha. A műsorvezetőnő nemrégiben a Borsnak nyilatkozott arról, hogy kedvesével naponta járnak bokszolni, edzeni.

Megyeri Csilla párja társaságában jelent meg a díjátadón (Fotó: Megyeri Csilla)

Megyeri Csilla élete újabban a sport

Konkrétan rosszul érzem magam, ha egy napot ki kell hagynom. A boksz nagyon nagy szerelmem lett, le tudom vezetni konstruktívan a feszkót. A hétköznapokban sok impulzus ér, amit itt el tudok engedni

–mesélt a népszerű influenszer, akinek párja profi bokszoló és már túl van egy-két komolyabb meccsen. Nicolának előző kapcsolatából viszont van egy másfél éves kisfia, akin Csilla gyakorolhatja anyai ösztöneit.

A műsorvezető anya szerepben is kipróbálhatja magát

„Nico gyakran viccelődik azzal, amikor nálunk a kisfia, hogy tessék, itt a főpróba. Nyilván felmerül a baba, a koromból kiindulva beszélgetünk is róla rendszeresen. Nem zárkózunk el egyelőre tőle, csak jelenleg nem állunk készen a feladatra. Még egy éve sem vagyunk együtt” – mesélte Csilla, akit éveken keresztül bántottak azzal, hogy mikor fog már szülni, és hogy eddig miért nem vállalt gyermeket. A műsorvezető azonban most másféle bántások áldozata lett…

Megyeri Csilla Reddites kommentelők áldozata lett, mert szerintük nem ő a legfittebb influenszer (Fotó: Szabolcs László)

Betámadták a kommentelők

Megyeri Csillának rengeteg ismerőse gratulált, mert nemrégiben egy rangos eseményen őt választották az ország legfittebb női influenszerének. Azonban a Reddit népe nem kegyelmezett az életmódot váltó közszereplőnek, és kifejezték kíméletlen véleményüket azzal kapcsolatban, hogy nem ő érdemelte meg ezt a kitüntetést.

„Szerintem például Berki Mazsi sokkal fittebb nála, de van még jó pár influenszer” – fejtette ki véleményét egy hozzászóló.

„Másnak kellett volna kellett volna kapni ezt a díjat, nem neki” – olvasható egy másik rosszindulatú kommentben.