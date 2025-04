Meghan Markle megrázó vallomása: szülés utáni betegséggel küzdött, mégis mosolyognia kellett

Egy új podcast epizódban Meghan Markle osztotta meg, hogy súlyos szülés utáni egészségügyi problémákkal kellett megküzdenie. A hercegné elárulta, hogy ritka és ijesztő preeklampsziát diagnosztizáltak nála, de azt nem pontosította, hogy első gyermeke, Archie, vagy második gyermeke, Lilibet születése után történt mindez. Meghan Markle úgy fogalmazott, hogy miközben a külvilág semmit nem tudott arról, mi zajlik vele, neki mégis helyt kellett állnia mások előtt.

Meghan Markle őszintén beszélt arról, milyen mentális terhekkel jár nőként és anyaként a nyilvánosság előtti élet / Fotó: Van Tine Dennis/ABACA / Northfoto

Az ember még mindig próbál egyensúlyozni minden feladat között, miközben a világ mit sem tud arról, mi zajlik valójában – csendben, és ebben a csendben mégis igyekszel jelen lenni mások számára

- fogalmazott Meghan Markle a Confessions of a Female Founder című podcastjében a Mirror szerint.

A műsor vendége, Whitney Wolfe Herd, a Bumble társkereső alapítója volt, akivel Meghan Markle őszintén beszélgetett arról, milyen mentális terhekkel jár nőként és anyaként a nyilvánosság előtti élet.

Kim Thomas, a brit Birth Trauma Association vezetője szerint az ilyen komplikációk – mint amilyenen Meghan Markle is átesett – hosszú távú lelki következményekkel járhatnak. Úgy fogalmazott, hogy a szülés amúgy is óriási fordulópont egy nő életében, de ha valami nem a vártnak megfelelően alakul, az akár kétszeresen is traumatikus élmény lehet. Thomas külön kiemelte, milyen fontos, hogy híres nők, mint Meghan Markle is megosztják saját történetüket, mert ez sok más anyának segíthet abban, hogy ne érezzék magukat egyedül.

Meghan Markle azt is elmondta, mennyire megviselte, hogy az orvosi vészhelyzet közepette is erősnek és összeszedettnek kellett kívülről tűnnie. Kiemelte, mennyire nehéz volt egyszerre anyának lenni, gyógyulni, és közben mások felé megfelelni. Közben férje, Harry herceg épp Londonban tartózkodott, hogy bíróságon képviselje a családjuk biztonsági ügyeit.

A beszélgetés végén Meghan Markle hangsúlyozta, hogy bár rendkívül nehéz időszak áll mögötte, fontosnak tartotta, hogy nyíltan beszéljen róla – nemcsak a gyógyulása miatt, hanem hogy mások is erőt meríthessenek a történetéből.