Kínos, mivel vádolták meg Marics Petit: tényleg követőket vásárolt magának?

Marics Peti, a ValMar népszerű énekese, nemcsak a zenei világban hódít, hanem a filmvásznon is megmutatta tehetségét. A 2024 végén bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték óriási sikert aratott, közel 750 ezer nézővel a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar filmmé vált. Ebben nagy szerepe volt Marics Petinek is, aki remekül hozta a történet szerethető, vicces, szívtipró rosszfiú karakterét. A sztár a nagy munkát pihenéssel heverte ki a Maldív-szigeteken. Az ötcsillagos resortban több mint egy hónapot töltött Peti, de az elmúlt évekkel ellentétben most nem Valkusz Milán volt a társa. Marics a vakációjáról és a szakmai élete eseményeiről is rendszeresen posztol a közösségi oldalakon, ahol rengeteg lájk és komment a jutalma. Azonban a Reddit felhasználói szerint nemcsak a ValMar rajongók aktívak Peti nejegyzései alatt, hanem digitális kamuprofilok is.

Marics Peti óriási sikert aratott a Hogyan tudnék élni nélküled rosszfiújaként (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Nem Marics Peti az első, akit ezzel gyanúsítanak

A közösségi fórumra felkerült képernyőfelvételen rengeteg arctalan, névtelen profil látható nulla követővel. A Reddit felhasználói szerint nem Marics az egyetlen a hazai celebvilágban, aki ehhez a trükkhöz folyamodott, és voltak korábban olyanok, akik le is buktak a követővásárlással. Egy másik tábor szerint nem kell egyből rosszindulatúnak lenni, hiszen Marics Peti dalai miért ne juthattak volna el a világ távolabbi szegleteibe is.

Marics Peti egyes követői finoman szólva is gyanúsak (Fotó: Instagram)

Ki akartak szúrni Marics Petivel?

A nemlétező virtuális Marics rajongók témakörét nem mindenki bagatellizálta el, ugyanis az Instagramon többeket ért már kellemetlenség hasonló jelenság miatt.

Mikor értik már meg az emberek, hogy követőket bárkinek lehet venni? Pont akár emiatt is, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön az illető. Én nem vagyok se influ, se senki, mégis egyszer betalált egy kisfiú, aki vissza lett utasítva, majd azzal szórakozott hogy kamu követőket vásárolt az instámra… fogalmam sincs, mi volt vele a célja, szimplán idegesítés vagy hogy esetleg tiltson emiatt az insta?! De létező dolog ez

– világított rá egy másik nézőpontra egy hozzászóló. Ezen a logika mentén haladva, könnyen lehet, hogy Marics Petivel ki akart babrálni valaki a vásárolt követőkkel.