Hosszú utat járt be! Megszólalt a magyar szépségkirálynő várandósságáról

Magony Szilvia többszörös szépségkirálynő, műsorvezető gyermekvállalással kapcsolatos története végigjárta az országot néhány évvel ezelőtt, amikor gyermekének, Márknak életet adott. Az esete tanulságos és figyelemfelhívó volt, ugyanakkor nem egyedi. Napjainkra küldetése lett, hogy felhívja a figyelmet a párok ezreit érintő témára és időközben egy nem mindennapi csoda is újabb tapasztalást hozott a családnak.

Magony Szilvia mostani várandóssága miden létező statisztikát felülírt Fotó: Ambrus Viktória Kamilla

Magony Szilvia öt hónap után merte nyilvánosan vállalni, újra gyermeket vár

Magony Szilvia gyermeke, Márk 2021-ben született, az oda vezető út azonban rögös volt a család számára. A szépségkirálynő 40 évesen adott életet kisfiának, aki a harmadik lombikprogram során fogant meg. Az elmúlt években az esetleges kockázatokat is mérlegelve úgy érezték, szeretnék egy kistestvérrel megajándékozni Márkot. Tíz sikertelen lombik után azonban úgy döntöttek, szünetet tartanak. Ekkor váratlan fordulat érkezett a család életébe, természetes úton megfogant második gyermekük.

„Egy újabb csodát, egy kislányt hordok a szívem alatt. Az az igazság, hogy még nincs végső döntés a gyermek nevével kapcsolatban. Az ötödik hónap után kezdtünk el foglalkozni ezzel a kérdéssel és ez egy tudatos döntés volt részünkről. Így 40 fölött sok a rizikó, tudtuk, hogy számos vizsgálat vár rám, és amíg a 20. hétig nem mondták ki, hogy minden rendben van, addig nem mertük elnevezeni, talán nem mertük közel engedni magunkhoz a témát. Arra is ügyeltem, hogy olyan ruhákat hordjak, amik nem hívják fel a figyelmet arra, hogy gyermeket várok és így el tudtam kerülni, hogy faggassanak.”

Magony Szilvia lombikprogram és meddőség témában ismert név lett ez elmúlt évek során, sokan keresik meg közösségi oldalain és nemrég a Megérkezés program aktív résztvevője is volt. Nem lepte meg a felé áradó rengeteg kérdés, hiszen ő is tapasztalta, kitartónak kell lenni és számtalan különböző platformról kell információkat gyűjteni.

„A mai napig nincs egy nagy közös platform, ahol információt kaphatnának az érintettek. Az orvosok képzése is húsz éve úgyanúgy működik a témában, pedig természetesen rengeteget fejlődött a technológia és a megoldások tárháza is bővült. Az orvosok továbbra is elsősorban a nőket vizsgáljak a sikertelen próbálkozások esetén – ami részint érthető, hiszen véges számú lehetőségünk van –, ugyanakkor a férfiak óriási arányban érintettek a meddőségben.”

Az egyetemista srácok kétharmada nem felel meg donornak, egy hazai spermadonor intézet statisztikája szerint.

Életerős, egészséges 18-20 év közötti férfiak besétálnak, de elküldik őket. Prevencióra lenne szükség és apróságokra odafigyelni, például, hogy ne legyen a telefon a zsebben, ne járjanak túl gyakran szaunázni, a táplálkozásra és a mozgásra ügyelni és sorolhatnánk” – osztotta meg az elsőre döbbenetesnek tűnő adatokat az egykori Miss Balaton, aki az elmúlt években mélyre ásta magát a témával kapcsolatban.

A probléma forrása tehát összetett és egy sokkal átfogóbb tájékoztatást igényelne. Beszélni kellene róla családon belül, információkat gyűjteni megfelelő forrásból és itthoni magánpraxisokat üzemeltetni, amik tehermentesítik az állami egészségügyet. Magony Szilvia férje, Tamás együttműködő, de sok más nő mellett nem áll támogató férfi.