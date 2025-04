Lékai Máté fogta Noét, és elvitte magával - vége, egyedül maradt Kiss Ramóna

Hatalmas lelkesedéssel készült egész héten a sztáranyuka A Nagy Duett elődöntőjére, de az utolsó napokra egyedül maradt. Lékai-Kiss Ramóna férje ugyanis úgy érezte, itt az ideje annak, hogy kisfiával kettesben utazzanak el, amolyan apa-fia túrára.

Lékai-Kiss Ramóna férje külföldre utazott kisfiukkal Fotó: Bors

Kétségkívül a sztáranyuka legnagyobb rajongója A Nagy Duett műsorban is a férje és a kisfia. Lékai-Kiss Ramóna korábban elárulta lapunknak, hogy amikor idejük engedi, ott van Máté és Noé is a stúdióban, hogy élőben szurkoljanak neki. A csinos műsorvezető Brasch Bencével ma már a show-műsor elődöntőjében lép színpadra, a tét óriási. De nem csak ezért volt keserédes Rami a hétvégén, hanem azért, mert most először utazott el férje és kisfiuk nélküle. Máté és Noé Schaffer András meghívására résztvettek az Union Berlin meccsén, ahol a válogatott labdarúgó is pályára lépett. A foci rajongó Noé ráadásul nem csak a szuper hangulatú meccsnek örült nagyon, hanem annak is, hogy a focistától dedikált mezt is kapott. Az apa-fia túráról a képeket ITT tudod megnézni.

Lékai-Kiss Ramóna fia szerint édesanyjának nincs jó hangja Fotó: Flajsz Peter

Lékai-Kiss Ramóna korábban a Borsnak elárulta, hogy kisfia nem csak a legnagyobb rajongója, de vele szokta gyakorolni a dalokat. Máté és Noé is örül, hogy elvállalta a szereplést A Nagy Duettben.

Boldogok, bár a kisfiam nagyon vicces volt, ugyanis, amikor meghallotta, hogy jövök a műsorba, azt mondta: »De anya, neked nincs is jó hangod!« Mondtam, hogy köszi kisfiam, nulla éves korodtól énekelek neked szinte minden este, és eddig még nem mondtad, hogy nem tetszik a hangom, de akkor most már tudom, hogy álljak a helyzethez!

– mondta a műsor sajtótájékoztatóján Rami lapunknak.