Lékai-Kiss Ramóna csúnya beszólást kapott kisfiától

Hatalmas várakozás előzte meg a visszatérő showműsor, A Nagy Duett bejelentést, mindenki azt találgatta, kiket láthatunk majd párban versenyezni. Lékai-Kiss Ramóna szereplése sokaknak meglepetést okozott, hiszen évek óta csak műsorvezetőként, vagy zsűriként láthatták a televízióban. A gyönyörű sztáranyuka a Borsnak elárulta: régi álma vált valóra.

Lékai-Kiss Ramóna párja a Nagy Duett 2025-ben Brasch Bence lesz (Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Lékai-Kiss Ramóna versenyzőként áll színpadra A Nagy Duettben

Hét év kihagyás után, március 16-án, vasárnap este jön Liptai Claudia és Till Attila műsorvezetésével a TV2 nagysikerű műsorának hetedik évada. A Nagy Duett 2025 megújult ítész csapattal startol, a pult mögött: Kasza Tibi, Szabó Zsófi, Hajós András és Horváth Tamás foglalnak majd helyet. Lékai-Kiss Ramóna pedig sok év után nem műsorvezetőként, nem zsűriként, hanem versenyzőként áll színpadra, ami miatt izgul is.

– Megmondom őszintén, amikor elkezdtem dolgozni a TV2-nél, én titkon nagyon vágytam rá, hogy majd visszakerül a palettára a Nagy Duett, mert szerettem volna megmérettetni magam benne – árulta el a TV2 csinos sztárja. – Évekkel ezelőtt néztem ezt a műsort és imádtam. Gyerekkoromban sokszor dezodorral a kezemben a tükör előtt pózoltam, felnőtt fejjel pedig többször eljátszottam a gondolattal, hogy a Nagy Duett színpadán szerepelek, ez a vágyam most teljesült.

Lékai-Kiss Ramónának egy komoly félelme van a műsorral kapcsolatban (Fotó: Bors)

Lékai-Kiss Ramóna Brasch Bence sztárpárja lesz, mint kiderült, nem teljesen ismeretlenek egymás számára.

– Ismerjük egymást, de eddig mindig csak addig jutottunk, hogy „helló, szia, hogy vagy, köszi jól” és mentünk tovább. Most kerültünk először munkakapcsolatba, és szerintem – remélem ő is ezt mondja – az első pillanatban megtaláltuk a közös hangot. Már most nagyon sokat nevettünk, a próbafolyamatot szerintem leginkább a humor fogja jellemezni. Talán egy komoly félelmem van a műsorral kapcsolatban, hogy amíg a színházban, ha bakizol, akkor a nézők jönnek veled, sőt, még imponál is nekik, hogy a kulisszából kaptak valami pluszt, de a tévén keresztül ez nem feltétlen jön át a nézőknek ugyanez az érzés. Na meg ott van a zsűri is, itt egyszer kell és lehet teljesíteni, nem lehet ismételni! És amikor az embernek csak egy lehetősége van, akkor az nyomasztó tud lenni, de egyben ez is az élő műsor varázsa!