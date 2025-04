Kitálalt az egyik szakértő: Új, de ismert arcokkal tér vissza a képernyőre a Kincsvadászok

Molnár Viktor újra a középpontba került – de most nem a Kincsvadászok kamerái, hanem saját galériájának reflektorfénye miatt. A „Térfoglalás” címet viselő megnyitón a szakmai történeteken túl a magánéletéről is kérdeztük a sokak által kedvelt kincsvadászt. Az eseményen ráadásul nem is akármilyen értékű műtárgyak keresték gazdáikat. A legnépszerűbb közülük egy hétmilliós alkotás volt.

Molnár Viktor szerint a Kincsvadászok szereplői feszesebbek a kamera előtt, mint a celebek lesznek az új részekben (Fotó: Markovics Gábor)

Molnár Viktor néha nehezen éli meg a hirtelen jött népszerűséget

A Kincsvadászok TV2-n elért sikerei óta Viktor körül felpörgött az élet – és nem mindig könnyű ezzel lépést tartani. „

Érdeklődőből és vásárlóból is jóval több lett. Óriási népszerűséget és ismeretséget hozott a műsor. Minden pozitív és negatív hatásával együtt. Néha nehéz ezzel együtt élni, de nagyon jólesik a sok-sok visszajelzés

– vallotta be őszintén a galériájában, majd rátért a magánéleti vonalra is: kérdésünkre elárulta, hogy egyelőre nem lát esélyt arra, hogy a fia átvegye a stafétát, de hozzáteszi: „bármi megtörténhet.” A rajongók mindenesetre már saját gyerekeiket is viszik Molnár Viktor galériájába, ahol a tulajdonos készséggel beszél mindenkivel.

A Kincsvadászok 2 évada miatt zsúfolásig megtelt Molnár Viktor galériája (Fotó: Markovics Gábor)

Érkezik a Kincsvadászok VIP

És hogy mi jön ezután? Nos, a műsor új epizódokkal tér vissza hamarosan – kicsit más formában.

Félreértés elkerülése végett, ez nem egy teljes évad lesz, hanem néhány rész. Ismert emberek fognak hozni tárgyakat. Mivel ők nem érzik feszélyezve magukat a kamerák kereszttüzében, ettől a műsor hangulata sokkal felszabadultabb lett. Óriási poénok jönnek, nagyon nagy röhögésekkel, úgy hogy közben megmarad a szokásos edukatív tartalom

– árulta el a TV2 sztárja.

Az viszont biztos, hogy Viktor maga is meglepetésként fogja nézni az adásokat:

„Olyan szellemi fáradsággal jár, hogy ha pisztolyt tartanának a fejemhez, se tudnék nyolc darab tételt mondani” – nevetett fel, majd hozzátette: „Ugyanolyan kíváncsisággal várom az adásokat, mint a nézők”– vallotta be Molnár Viktor, aki Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Katona Szandra és Nagyházi Lőrinc versenytársa a licitálások során.