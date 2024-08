Erre nem számítottunk! A Kincsvadászok kereskedője is feltűnik a TV2 új műsorában

Az Újratervezés csütörtöki részében a már megszokott szereplők mellett egy új, de már ismerős arc is feltűnik, aki nem más, mint a Kincsvadászok kereskedője, Molnár Viktor, aki egy meglepetést segít előkészíteni Lehoczky Léna lakberendezővel együtt.

A Kincsvadászok kereskedője, Molnár Viktor is feltűnik az Újratervezés negyedik évadában Fotó: TV2

A végéhez közeledik az Újratervezés negyedik évadának első hete, ahol a Toldi család lakását újítja fel a csapat. Leila és három fia sok nehézségen és megpróbáltatáson ment keresztül, de a műsor által most lehetőséget kaptak az újrakezdésre. Az édesanyának amellett, hogy egyedül neveli a három gyermekét a mellrákkal is meg kellett küzdenie, amiből bár sikeresen felépült, de a családot ez lelkileg és anyagilag is nagyon megterhelte. A műsor segítsége nélkül nagy volt az esély rá, hogy a két idősebb fiú és az anyuka az utcára, a legkisebb fiú pedig nevelőszülőkhöz kerül.

A Kincsvadászok kereskedője különleges meglepetésben segített

Persze mindez már a múlté és fellélegezhetnek, hiszen a TV2 csapata a segítségükre sietett. Sőt, a felújítás mellett a műsorvezetők meglepetésekkel is készülnek a családnak és programokat szerveznek nekik.

Ahogy megismertem a Toldi családot tudtam, hogy Leilát szeretném meglepni valamivel. Ehhez Molnár Viktor segítségét kértem, mert biztos vagyok benne, hogy nála találok kincseket

– mondta Léna.

Lehoczky Léna lakberendező Viktorral közösen álmodott meg egy különleges kiegészítőt Leilának Fotó: TV2

A lakberendező azt kérte Viktortól, hogy közösen lepjék meg az édesanyát egy olyan kiegészítővel az új otthonukba, ami egyszerre klasszikus, de különleges és a hölgy művészetek iránti rajongását is megtestesíti. De persze emellett a meglepetésprogram sem maradhatott el, amiről Stohl András csak nagyon keveset árult el neki.

Nagyon kíváncsi vagyok, de abban biztos vagyok, hogy jó lesz, mert eddig mindig olyan programot találtak ki, ami tetszett. Furcsa nekem az, hogy most mindig kapok valami ajándékot vagy meglepetést. Nem szoktam hozzá ehhez

– mondta meghatottan Leila.

Azt azonban, hogy mi is lesz pontosan a választott ajándék és, hogy Viktor mellett ki volt az újabb sztárvendég, egyelőre nem áruljuk el, de ma este 21:30-tól a TV2 Klubon kiderül, az Újratervezés adásából.