Rengetegen rémültek most meg: Katalin hercegné már nem látja el többé ezt a munkát

Nagy nap volt tegnap a királyi családban, Lajos herceg hétéves lett. Ennek kapcsán törte meg ismét a hagyományokat Katalin, mint ahogy azt korábban is tette már. Az volt nála ugyanis a tradíció, hogy gyermekeit a születésnapjukon saját fotóival köszönti fel. De hivatalos Instagram-oldalukon ugyanez volt életben nagy családi eseményekkor, jeles ünnepekkor is. Most azonban a stafétát átadta egy profi fotográfusnak, Josh Shinnernek, aki nem először kapta lencsevégre őket.

Saját hagyományait szegte meg Katalin hercegné. Fotó: Forrás: Isaaack/Shutterstock

Josh Shinner korábban már dolgozott együtt a walesi hercegi családdal, amikor a hercegi pár kiadta 2023-ban a fekete-fehér tónusokban készült karácsonyi képüket. Akkor ő így nyilatkozott:

Az egyik legélvezettesebb és leglazább fotózás volt, ahol valaha is voltam. A vicctáram a gyerekeknek köszönhetően sokat bővült

- közölte, majd most így köszöntötte Lajost:

Nagyon boldog hetedik születésnapot kívánok Lajos hercegnek.

Katalin és Vilmos legkissebje egy nyitott nyakú ingfelsőben, zöld pulcsiban és kék farmerban pózolt egy erdős háttérben a kamerának. Fogatlan mosolya pedig arról a csínytevéses énjéről, amit a királyi család rajongói annyira imádnak.

A trón jelenlegi negyedik várományosa 2018. április 23-án született Londonban, írja a Mirror.