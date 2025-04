Húsvétkor is a jóképű pasikra várt a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Renáta és Geri számára egyáltalán nem végződött jól. A fiatal lányt annyira kiborította a férje viselkedése, hogy a végső döntés napján a tóba dobta a gyűrűjét, ami valószínűleg azóta is ott hever. És bár Reni máig szingli, nem adja fel, hogy egyszer rálel az igazira. Lehet, hogy épp húsvétkor kopogtat be a nagy Ő, hogy szabad-e locsolni?

A Házasság első látásra 2. évadának sztárja, Renáta elárulta, hogy tölti a húsvétot / Fotó: Nagy Renáta

Nagy Renáta vidéki lányként mindig is nagyon hagyományosan ünnepelte a húsvétot, azaz locsolókkal, tojással, na meg finom ételekkel. Most azt is elárulta, mit szeretett ezekben az alkalmakban a legjobban.

Bár jelenleg még vidéken élek, de az igazság, hogy pár éve már elszoktam ettől. Viszont kicsiként nagyon szerettem ezeket az ünnepeket, főleg azt, amikor a jóképű férfiak jöttek meglocsolni. De mostanra ez már annyira nem divat, és általában én is inkább elutazom

– vallotta be mosolyogva.

„Szerencsére vízzel sosem öntöttek le, viszont iszonyatos mennyiségű büdös parfümöt, meg kölnit fújtak rám, azt nem szerettem” – tette még hozzá.

Úgy tűnik, Renáta nem hisz a mondásban, hogy egy férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út / Fotó: Nagy Renáta

A Házasság első látásra Renije nem főz a pasiknak

Az is kiderült, hogy az egykori feleség elmondása szerint ugyan tud főzni, mégsem gyakorolja ezt a képességét még akkor sem, ha esetleg úgy könnyebb lenne pasit fognia magának.

„Nem tervezek főzni idén, bár húsvéthoz illően a tojást meg a sonkát azért meg szoktam csinálni, de szívesebben maradok anyukám tökéletes süteményeinél. Az a baj főként, hogy bár tudok főzni, de nem szeretek, úgyhogy csak ezt a két dolgot vállalom be, ha húsvétról van szó” – árulta el őszintén.

Lehet, hogy nehezebb így férjet fogni, de végül is egyszer már sikerült

– viccelődött.

A Házasság első látásra Gerije újra szingli

Persze nem csak Renátának gyűlik meg a baja a társkereséssel, ugyanis volt férje sem találta még meg az igazit. Bár a műsor után Geri elárulta, hogy új barátnője van, akivel nagyon boldogok, de valószínűleg azóta elváltak útjaik. A napokban az Instagram-oldalán árulta el, hogy jelenleg egyedülálló, és továbbra is keresi a neki való lányt.