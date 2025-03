HEL Renáta elcsavarta az arab férfiak fejét

Hat napot töltöttem Dubajban és mivel az előző látogatásunk alkalmával bejártunk mindent, most az időnk nagy részében csak pihentünk, süttettük magunkat a napon. Az igazat megvallva nem feltétlenül vagyok az a fajta ember, aki csak kifekszik a napra és annyi, de most megengedtem magamnak a luxust. Szeretem felfedezni a városokat, ahová elmegyek, de már megtettem előzőleg, szóval most a hat napunk nagy részét pihenéssel töltöttem