„Éreztem, hogy megsértettem az egóját” – HEL Renáta kiteregette a szennyest

HEL Renáta története egy igazi modern kori szerelmi történet – is lehetne, ám cikkünkből kiderül, hogy talán túl modernre is sikeredett. A TV2-ről megismert és az országot megosztó Nagy Renáta a nemrég felbontott házasságát követően ismerkedni kezdett, az, hogy ez utóbbi románca, milyenre sikerült, arról meséljen maga az érintett.

HEL Renáta elmondta, amire mindenki kíváncsi volt (Fotó: Nagy Renáta)

HEL Renáta a titokzatos udvarlójáról mesélt

„Rengeteg felkérést hozott a tavasz, élvezem az életet és a csodálatos időjárást” – kezdte Nagy Renáta, a Házasság első látásra sztárja, akinek miután odaszegeztük a kérdést, hogy miként alakul a kapcsolata a titokzatos férfival, akitől a Valentin-napi csokrot kapta, először elcsendesedett, majd kisvártatva így válaszolt:

„Igen, pár hónapja sejtelmesen meséltem egy fiúról, akivel ismerkedem. Vele jártam Noszvajon és valóban tőle kaptam azt a szép csokrot is” – mondta HEL Renáta a Borsnak, majd elcsendesedett, de kisvártatva folytatta a történetét.

Ő egy focista, aki Mezőkövesden játszik, az NB II-ben, nemrég igazolt oda, azt megelőzően a Nyíregyháza NB I-es csapatánál focizott. Karácsony óta randiztunk, majd – ugye februárban – megbeszéltük, hogy elmegyünk ezekbe a kis faházikókba, Noszvajra. Mikor kitaláltuk ezt, az amúgy szenzációs ötletet, ez a fiú kijelentette, hogy szeretné ő fizetni, hiszen mégis csak ő a férfi és a szerelmesek ünnepe alkalmával elvinne engem wellnessezni. Természetesen oda meg vissza voltam

– mesélt udvarlójáról a TV2 sztárja, amit viszont ezután mesélt, azt mi is meglepődve hallgattuk.

HEL Renáta fizette udvarlója pihenését (Fotó: Nagy Renáta)

Rövid időn belül a második pasival is felsült HEL Renáta

„Ezt követően a srác írt nekem egy üzenetet, amiben elküldte az utazási célunk linkjét is, majd megkérdezte, hogy nem tudnám-e kifizetni én, mivel neki épp meccse van. Szabadkozott, hogy odaadja majd az árát, csak most épp nincs ideje megtenni azt a pár kattintást. Én természetesen kifizettem, nem láttam ebben semmi kivetnivalót. Elmentünk, gyönyörű hely volt, ahol mesés napokat töltöttünk el együtt. Még annak ellenére is, hogy már itt felfigyeltem a fiú szellemi kompetenciáinak hiányára” – mondta HEL Renáta, aki így folytatta rövid románcának történetét:

Ekkor ismét megígérte, hogy kifizeti majd a szállást, de én felajánlottam neki, hogy inkább majd menjünk el máshová és azt fizesse ő. Közben teltek a hónapok, több redflag is felütötte a fejét és jobbnak láttam lezárni ezt a randizós időszakot. Komolyan mondom már-már szinte deja vu-m volt, csak míg a Házasság első látásra című műsorból megismert Geri külsőre nem tetszett, ennek a fiúnak a belső tulajdonságai kezdtek taszítóak lenni számomra. Szóval elmondtam neki, hogy nem szeretném tovább folytatni ezt a dolgot, amin már akkor éreztem, hogy megsértettem az egóját

– mesélte Nagy Renáta, akinek úgy látszik mostanában nincs szerencséje a férfiakkal.