Hajdú Péter és édesanyja csalás áldozatai lettek – kikelt magából a műsorvezető

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsornak volt nemrégiben a vendége Rákóczi Feri, akivel többek között azt is megtárgyalták, hogy fanyalodnának-e emberhúsra, hogyha kiszolgáltatott helyzetbe kerülnének. Viszont a házigazda arról is beszélt, hogy nemrégiben az édesanya telefonos csalók próbálták meg átverni. „Édesanyám kapott nemrég este 10 óra körül egy SMS-t, hogy »Anya, lemerült a telefonom, SOS! Küldj már nekem 50 ezer forintot!« Anyukám 75 éves, de jó állapotban van, viszont egy ilyennel simán át lehetne verni” – mesélt a különös esetről Hajdú Péter, aki most a Borsnak elárulta mi lett a sztori vége.

Hajdú Péter megrendült, hogy internetes csalók áldozata lett (Fotó: YouTube)

Megpróbálták átverni a műsorvezető édesanyját

Szerencsére egy idegen számról írtak neki, és próbálták vele elhitetni, hogy én kerültem szorult helyzetbe. Viszont édesanyám nem válaszolt erre, hanem egyből felhívott engem és akkor kiderült, hogy minden rendben, tehát nem tudták őt átverni

– nyilatkozta lapunknak a Beköltözve Hajdú Péterhez házigazdája, akinek Rákóczi Feri azt mondta, hogy ennél most már vannak durvább történetek is.

Hajdú Péter szerint van megoldás a csalók ellen

„Feri azt mondta, hogy ma már olyat is meg lehet csinálni a mesterséges intelligencia segítségével többek között, hogy az én számomat írják ki, a hangmintám alapján a saját hangomon hívják fel az édesanyámat. Ha pedig ilyen van, akkor annak nagyon sokan be tudnak dőlni, erre pedig az a megoldás, hogy van egy közös jelszavunk, amit csak mi ketten tudunk” – értekezett Hajdú Péter arról, hogy ilyen kétes szituációkban meg kell kérdezni a feltételezett csalótól, hogy mi a jelszó, ezáltal pedig le tud bukni az elkövető.

A népszerű műsorvezető szerint minden családnak meg kell beszélni azt, hogyha jön egy ilyen telefon, mikor az egyik családtag hangján pénzt kérnek, akkor mi a megfelelő teendő. Hajdú Péter azt mondta, hogy ez az egyik legundorítóbb, mocskos csalás, ami létezik és borzasztó azt neki látni, hogy az emberek ilyen sötét dolgokra használják a mesterséges intelligenciát.

Hajdú Péter jogi útra fogja terelni azt, hogy csalók visszaéltek a nevével (Fotó: Trenka Attila)

Visszaéltek a nevével, ezért perel Hajdú Péter

Azonban nemrégiben a műsorvezető arcképével kezdtek el reklámozni étrend-kiegészítőt és gyógyszert, ehhez pedig a mesterséges intelligenciát használták. A háromgyermekes édesapa pedig megelégelte ezt a dolgot, ugyanis jogi útra terelte az esetet, ügyvédet fogadott és perre megy a csalókkal szemben.