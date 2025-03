Érdekes morális kérdés, hogy megesszük-e a kutyánkat, hovatovább a saját szeretteinket, ha az éhhalál küszöbén állunk. Emlékezzünk csak vissza az igaz történeten alapuló Életben maradtak című filmre, amely az Andokban 1972-ben lezuhant repülőgép túlélőinek megpróbáltatását meséli el. Igen, arról az uruguayi rögbicsapatról van szó, melynek tagjai úgy élték túl az éhhalált, hogy az elhunyt társaik húsából ettek. Ezt a történetet is felidézi Hajdú Péter és Rákóczi Feri, akik egy rémisztő hír kapcsán tértek rá a kannibalizmus témájára.

Hajdú Péter remek kis reggelizéshez illő témát talált... (Fotó: YouTube)

Rákóczi Feri: „Még a patkányra azt mondod, hogy oké…”

„Egy ukrán hadifogoly nyilatkozott arról, hogy mit ehettek. Éheztették őket és megették az egeret és a patkányt. És képzeld el, olvastam egy interjút idősebb George Bush-sal, aki elmondta, hogy evett emberhúst” – dobta be a nem éppen hétköznapi témát vendégének Hajdú Péter, aki nem éppen arra a válaszra számított, amit végül kapott. „Az a kemény… Még a patkányra azt mondod, hogy oké…” – morfondírozott a Beköltözve Hajdú Péterhez stúdiójában Rákóczi Feri, aki miután érzékelte, hogy a házigazda kicsit sem osztozik az álláspontján, felvázolt számára egy döntési kényszerhelyzetet.

Rákóczi Feri kifejtette, mit tenne az éhenhalás ellen (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter alig akart hinni a fülének, pedig van abban logika, amit Rákóczi Feri mond

„Mondom a szituációt. Itthon várnak a gyerekeid, a családod és az életed. Ott van melletted egy halott ember. Mit csinálsz? Sőt! Együtt mentünk és én heverek ott halottan. Az a záloga annak, hogy hazajuss a családodhoz, hogy a combomból megeszel húsz deka húst. Nem örömmel tenném, de én megennélek téged. Szerintem a túlélés érdekében mindent meg lehet enni. Ha túl akarsz élni és ott állsz a halál kapujában, és haza akarsz menni…” – mondta a kerek szemmel csodálkozó Hajdú Péternek a Rádió1 műsorvezetője. Hajdú Péter hezitálás nélkül közölte is vele, hogy nem hogy belőle, de a saját kutyájából sem enne, még ha az élete is múlna rajta. Ezzel pedig meg is lengette Rákóczi Feri szeme előtt a vörös posztót. „Inkább meghalsz és nem látod soha többé a gyermekeidet? Ez óriási ötlet! Szerintem zseni vagy! Tudod, mit? Inkább halj meg ott és úgy nőjenek fel a gyerekeid, hogy… Szerintem a túlélés felülír mindent. A határ ott van, hogy nem ölöd meg. Még a Békából (gyermekei anyja és sok éve az élettársa – a szerk.) is ennék és erre kérném őt is, ha fordítva lenne” – dobta le az atomot Rákóczi Feri. A Frizbi TV YouTube-csatornán péntek este élesedő adásban a vitás felek még hosszan moralizálnak a kérdésen, de persze ejtenek szót a kannibalizmuson túl még számos témáról.