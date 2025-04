Farm VIP: megvan az újabb kieső, íme a döntősök

A Farm VIP szereplők szép lassan megfogyatkoztak, mostanra Horváth Gréta, Pumped Gabo és Nagy Zsolt Leo maradtak a parasztházban. Az elődöntősökre kedden este igazi ajándék várt, ugyanis családjaik látogatták meg őket a Farmon.

Farm VIP: Horváth Gréta, Pumped Gabo és Nagy Zsolt Leo elképesztően nagyot küzdöttek egymással (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: Horváth Grétát elragadták az érzelmei

Pumped Gabóhoz édesanyja és legjobb barátja érkezett a Farmra, Leóhoz pedig a szülei. Bár mindannyian nagyon meghatódtak, nem lehet elmenni szó nélkül Horváth Gréta szívszorító érzelmi cunamija mellett, a csinos édesanya ugyanis annyira elérzékenyült kisfia, párja, anyukája és nagymamája láttán, hogy perceken keresztül csak zokogott, ami a jelenlévőket és magával ragadta. Az érzelmes pillanatok és a lelki töltődés után azonban kőkemény megmérettetés várt a játékosokra.

A kitartás győzedelmeskedett

Az elődöntő kihívás egy dominó játék volt, amelyben egyik kézzel egy mérleget kellett vízszintesre egyensúlyozniuk a versenyzőknek, másik kezükkel pedig egy kilenc emeletes dominóvárat építeni a libikóka másik felén. A dologban nem csak az volt nehéz, hogy az egyik kezükkel folyamatosan rezdülés nélkül kellett tartani egy kötelet, hanem az is, hogy többször úgy tűnt, mintha kívülről nem látták volna annyira pontosan, ami a nézők számára egyértelmű volt: hogy a libikóka sajnos sokszor nem is volt vízszintes. További, rajtuk kívül álló körülményként számolni kellett az állandó széljárással is, ami miatt mindannyiuknak többször is ledőlt az építmény, ráadásul a feladatot tűző napon, irgalmatlan melegben, óriási tét fejében kellett véghez vinniük.

Pumped Gabo őrületes kitartásról tett tanúbizonyságot (Fotó: Tv2)

Ehhez a játékhoz tehát erő, türelem és kitartás is szükséges volt, ahogy Demcsák Zsuzsa mondta is: „Ez az idegszálak játéka is volt”. Pumped Gabo például egészen hamar ráérzett az ízére és kétszer majdnem fel is építette a dominóvárat, az utolsó pillanatban azonban mindig széthullott a remekmű. Gabo egyébként önmagát meghazudtoló módon küzdött és a sokadik kudarc után is képes volt elölről kezdeni a dolgot, ami óriási jellemfejlődésre vall. Gréti és Leo a tőlük megszokott fegyelmezettséggel kezelték a stresszhelyzetet, amelynek végül meglepett az eredménye: először Leo, nem sokkal később pedig Gréti is sikerrel járt, így a Farm VIP kiesője ezúttal Pumped Gabo lett.