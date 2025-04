Farm VIP: Aurelio összeomlott, felszínre törtek a börtönélmények

Aurelio még ma is képtelen könnyek nélkül felidézni magában szeretett nagymamája emlékét. Az idős asszonyt ugyanis akkor veszítette el a családja, amikor ő börtönben volt és bizony a temetésére sem tudott elmenni. Ez a feldolgozhatatlan fájdalmat élte újra, amikor meghallotta, hogy Szalontai Szilvi édesanyja miatt kapott sürgős hívást a Farm VIP forgatásán. Azt, hogy mi is történt pontosan, még nem árulhatjuk el, ahogyan azt sem, hogy a telefonhívás miként befolyásolja a játék menetét. Az azonban a keddi adás ajánlójából már kiderült, hogy Aurelio is összeomlik a történtek hatására.

Dráma a Farm VIP forgatásán

A Bors fel is kereste a fiatal hírességet, aki még ma is csak nehezen képes beszélni arról, ami lejátszódott a lelkében, miközben figyelte, ahogy Szalontai Szilvi remegő kézzel nyúl a telefon után, miután Zsolti gazda közölte vele, híreket kapott otthonról.

Nagyon nehéz megfogalmazni mindazt, ami azokban a pillanatokban a fejemben járt.

„Láttam, hogy Szilvi szinte önkívületi állapotba került már attól is, hogy Gáspár Zsolti közölte vele, vissza kell hívnia az édesanyját, aki kereste őt. Szinte éreztem a rettegését, és azonnal eszembe jutott, milyen félelem ült a szívemre, amikor be kellett vonulnom a börtönbe úgy, hogy nem lehettem biztos benne, hogy az egyetlen, akkor még élő nagymamámat láthatom-e még” – kezdte lapunknak Aurelio, akinek félelme sajnos igazolást nyert, hiszen...

Aurelio: „Hogy meg tudtam-e bocsájtani magamnak, hogy nem voltam mellette? Nem!”

„Az, amit akkor éreztem, amikor megtudtam, hogy a nagymamám elment, szavakkal leírhatatlan ép ésszel felfoghatatlan. Ki merem jelenteni, hogy az volt életem legsötétebb és legkilátástalanabb időszaka. Szó szerint összeomlottam és fogalmam sem volt, hogyan élhetem túl a fájdalmat. Hogy fel tudtam-e dolgozni? Nem! Hogy meg tudtam-e bocsájtani magamnak, hogy nem voltam mellette? Nem! Ezek az emlékek és érzések rohantak meg akkor, amikor láttam, hogy Szilvi rettegve nyúl a telefonért és tárcsázza az édesanyja számát. És természetesen eszembe jutott az édesanyám is, hiszen a felmenőim közül nekem már csak ő van…” – mondta most is könnyeit nyelve A Farm VIP 2025 játékosa, aki a többiekkel együtt szorított azért, hogy Szalontai Szilvi a lehetőségekhez mérten jó hírt kapjon otthonról.