Aurelio Pumped Gabóról: „Kicsit olyan, mint egy ”szerelmi” kapcsolat”

Hihetetlen, de Pumped Gabo egy évtizeddel ezelőtt „szeletelte” be magát a köztudatba, amikor egy hírportál Balaton Sound-os beszámolójában feltűnt néhány örökbecsű másodpercre. A különleges, de minimum sajátos tánc, azonnal műfaj és hagyományteremtő lett, de egy barátság kezdetét is jelentette. Aurelio A Nagy Duett vasárnapi adása után lapunknak mesélt kapcsolatukról.

Aurelio Pumped Gabóhoz fűződő barátságáról vallott A Nagy Duett után (Fotó: Mediaworks archívum)

Aurelio: „Megláttam és arra gondoltam, hogy nagyon nem szimpatikus, de...”

„Az igazság az, hogy mi 2015-ben találkoztunk életünkben először. Én ugye 2014-ben nyertem meg azt a valóságshow-t, amiben szerepeltem. Pár hónapra rá ültem otthon reggel és néztem a Tv2 Mokkáját, ahol ott volt ez a srác. Igazából azért volt ott, mert ugye táncolt azzal a különleges mozgáskoordinációjával.

Egyszerűen megfogott azzal a szerénységgel, ahogy ott megjelent. Hihetetlenül jópofa volt.

Megláttam és arra gondoltam, hogy nagyon nem szimpatikus, de szerintem, ő a barátom lesz” – kezdte a TV2 stúdiójában Aurelio, aki ezzel a gondolatával be is vonzotta Pumped Gabót, akit mára már a legbelsőbb köreiben tart számon.

Így vett egymástól fájdalmas búcsút Aurelio és Pumped Gabo (Fotó: TV2)

„Ő volt az egyetlen ember, akiknek odaadtam a Mercédeszemet”

„Később a belvárosban találkoztunk egy szórakozóhelyen. Mindketten levetkőztünk és pózolgattunk. Onnan indult a mi barátságunk, ami mostanra már tíz éve tart, tehát most jubilálunk. Nagyon sokat találkoztunk, sokat lelkiztünk és volt persze, hogy össze is vesztünk. Minden barátság kicsit olyan, mint egy szerelmi kapcsolat, amiben vannak mélységek és magaslatok. Azt kell tudni, hogy Gabo az a barátom, aki a börtönévek alatt is a kapcsolattartóm volt. Azt pedig tényleg csak a hozzám legközelebb állók kapták meg. Ő ebbe a körbe tartozik. Ő volt az egyetlen ember, akiknek odaadtam a Mercédeszemet, amit vettem, hogy el tudjon menni csajozni. Én őt annyira szeretem! Egy igazi „Öcsipofa!” – mesélt Pumped Gabóhoz fűződő szoros barátságáról Aurelio, aki ezután kissé elragadtatta magát és üzent is a Farm VIP béli csapattársának. „Nagyon jó volt, hogy a Farm VIP-t is együtt próbálhattuk ki. Számíthattunk és támaszkodhattunk is egymásra.

Én őszintén mondom, hogy a Pumped Gabo egy igazi „jógyerek”!

Egyszerűen imádlak tesó! Nem kell kiposztolni, hogy kb. szerelmet vallok, de akkor is imádlak!” – mondta Aurelio.