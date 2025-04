Dávid Petra fél éve boldog az ikreivel – Galéria mellműtéten áteső sztárokról

Dávid Petra, a TV2 Házasság első látásra című műsorának egykori szereplője fél éve esett át első plasztikai műtétjén, amely során mellnagyobbítást végeztek rajta. A beavatkozás jubilálása kapcsán előtte, illetve utána készült képeket osztott meg a követőivel. Ráadásul elárulta, hogy a látható optikai változáson túl milyen tapasztalásokat hozott számára, hogy kés alá feküdt.

Dávid Petra elképesztő átalakuláson ment keresztül (Fotó: Ladóczki Balázs)

Dávid Petra nem külső nyomás miatt műtette meg a melleit

Petra elmondása alapján a döntés hátterében nem külső nyomás állt, hanem személyes megfontolások. Bár korábban is kapott megjegyzéseket mellméretére vonatkozóan, ezek nem befolyásolták az önértékelését. Azonban az idő múlásával és a többszöri fogyás után úgy érezte, ideje változtatni.

„Tíz évvel ezelőtt kezdtem gondolkodni rajta, hogy egyszer majd megcsináltatom, de akkor még úgy gondoltam, hogy mostanra már anyuka leszek. Nem így alakult” – nyilatkozta korábban.

Így érezte magát a műtét után

Dávid Petra nem volt maradéktalanul boldog az elején, sőt, elviselhetetlen fájdalmakkal kellett szembenéznie.

„Túl vagyok az első éjszakámon. Relatíve jól tudtam aludni, mondjuk azért még így infúzión kapok fájdalomcsillapítót. Az első öt óra – nem fogok hazudni – nagyon-nagyon sz*r volt, akkor még beszélni is fájt, mivel ahhoz levegőt kell venni és fájt levegőt venni. Akkor azt hittem, ez a fájdalom soha nem fog enyhülni, aztán valahogy elmúlt. Fel is tudtam kelni és most már önállóan fel tudok ülni, meg tudok sétálni nagyon-nagyon lassan”

– vallotta be fél évvel ezelőtt.

Mostanra már színesebben látja a helyzetet

Dávid Petra azóta elkötelezett műtétpárti lett. A Youtube csatornáján rendszeresen oszt meg tartalmakat, segítve azokat a hölgyeket, akik hasonlóban gondolkodnak. De, hogy miért is ajánlja ennyire a beavatkozást, arról a személyi és csoportos edzéseket is tartó influenszer így írt az Instagramján:

Határozottan jó döntés volt részemről, hogy megcsináltattam a mellem. Fontos az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben! Most, hogy már fél éve boldog cici-tulajdonos vagyok, el tudom mondani, hogy megérte!

A követők nem győzik dicsérni Dávid Petrát

A kommentelők pedig kivétel nélkül gratuláltak a Házasság Első Látásra és a Farm VIP sztárjának, aki már máskor is alakult át gyökeresen, hiszen korábban ötven kilótól szabadult meg. Dávid Petra fogyása egészen egyedülálló teljesítmény a hazai sztárok között.