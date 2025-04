Drámai bejelentést tett: borzalmas állapotba került Dávid Petra a Farm VIP miatt

Dávid Petra mindig is kissé megosztó személyiség volt, mióta az ország megismerhette őt a Házasság első látásban című sikerműsorban. Nemrég a Farm VIP-ban azonban ez fokozottan igaz volt, ami miatt a játék utolsó hete előtt végül ki is esett. Ez akkor azonban annyira nem érintette mélyen, miután nem érezte már jól magát ott és haza szeretett volna menni amúgy is. Azt azonban már távozása után kijelentette, lelki terrorban érezte magát, ami miatt most elárulta, önsanyargatásba kezdett.

Kiújult a bulimiája. Fotó: TV2

A Farm VIP igazából egy játék még akkor is, ha nekünk akkor ez volt az életünk. De ez egy játék. De olyan volt, mintha bizonyos szereplőtársaim ezt nem tudták volna ketté választani

- utalt ezzel a piros csapatban lévő társaira, akikről úgy véli, mint egy csorda, úgy mentek a leggyengébb ember ellen, vagyis ellene. Egyenesen embertelennek vélte őket, ami szerinte részben azért az ő hibája is volt, miután igazából soha nem állt ki magáért és nem húzta meg a határait.

Épp ezért habár ő nem egy sírós ember, a farmon magához képest mégis sokat sírt. Már a forgatás alatt is tudta, hogy sok érzést elnyomott magában, ám a műsort kívülről látva, visszanézve azonban ez az érzés csak még inkább megerősödött benne, pláne, hogy ő csak azt akarta, hogy szeressék és elfogadják.

Én nagyon értek ahhoz, hogy a bántást átpakoljam az agyam egy olyan szintjére, mintha ez nem érintene meg ez annyira

- utalt arra, hogy annyira küzdött azért, hogy megkedveljék, hogy ő még ahhoz is kedves volt, aki hozzá nem volt az. Ez azonban azt eredményezte, hogy hazaérve egy depresszív állapotba került, ami miatt kiújult bulimiája, önsanyargatásba kezdett. A stresszevésbe menekült ugyanis, ami után önmaga hánytatása olyan érzetet keltett benne, mintha felszabadulna, megkönnyebbülne. Mindezt azért, mert nem érezte magát a farmon sem szerethetőnek, sem elég jónak, ez pedig a mai napig kísérti.