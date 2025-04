A TV2 egykori sztárjának drámai vallomása: A negyedik albérletből kell elmennünk

Csonka Miki neve sokaknak a Sztárban Sztár Leszek! című showműsorból csenghet ismerősen, de azóta sokkal több lett, mint egy tehetségkutatót megjárt énekes. Egy apa, aki a fájdalmát hivatássá formálta – és ma már más családoknak is reményt ad. Miközben gyermeke betegségével küzd, zenével és szeretettel próbálja szebbé tenni az autista és ADHD-s gyerekek életét. Küldetése egyedülálló Magyarországon: zeneterapeutaként segíteni ott, ahol a szavak már nem érnek célba – de a dallamok igen.

Csonka Miki Sztárban Sztár Leszek egykori versenyzője úgy érzi, megtalálta az életfeladatát (Fotó: Zsolnai Péter)

Csonka Miki családja a negyedik albérletet kénytelen elhagyni

Miki fiánál négyéves korában diagnosztizáltak autizmust és az értelmi fogyatékosságot. Bár a kisfiún ez kívülről nem látszik, a dühkitörések, rohamok gyakran lehetetlenné teszik a békés hétköznapokat. A család már a negyedik albérletet kénytelen elhagyni a környezettel való súrlódások miatt.

Először nem fogadtam el. Nálunk a családban senki sem volt érintett korábban autizmussal. Volt bennem egy olyan érzés, hogy ez hogy történhetett meg. A feleségem volt az erősebb ebben a helyzetben

– meséli őszintén Miki.

De a fájdalom ellenére ajándékot is kapott: gyermeke abszolút hallással született, elképesztően jó érzéke van a zenéhez. Mikor Miki énekelni kezd, a kisfiú teljesen megnyugszik – ez adta az ötletet a zeneterápiához. Azóta ott van mindenhol, ahol szükség van rá. Kórházakban, intézményekben, rendezvényeken: viszi a zenét, a reményt és az örömöt a gyerekek közé.

A sajnálat helyett a szeretet a kulcs

„A sajnálat nem segít ilyenkor, a szeretet a kulcs” – mondja Miki, akinek munkájához már olyan nevek is csatlakoztak, mint Dr. Rudas László, valamint Hanyú Zsolt Michelangelo-díjas festőművész, akit nem kisebb művész, mint Plácido Domingo is elismert.

És ha ez nem lenne elég: Miki a zenei karrierjét is magasabb szintre emelte. A Bedlam Records menedzsereként Papp Gergellyel együtt már nyolc platina és több aranylemezt ünnepelhettek, három Fonogram-jelölést is begyűjtöttek. Dolgozott a világhírű Robi Lakatossal, a Swing á la Django formációval, sőt, még Hibrid is közreműködött egy friss dalban. A Bangó Margittal való munka pedig tényleg hab a tortán.