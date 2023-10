A Sztárban Sztár leszek! negyedik évada már eddig is tartogatott nehéz, könnyes perceket Köllő Babettnek, a színésznő ugyanis egy nagyon érzékeny, kifejezetten babusgatós Mesternek tartja magát, aki nagyon a szívén viseli a versenyzői sorsát.

Köllő Babett szívén viseli a versenyzői sorsát. Fotó: TV2

Babett már a múlt hétvégi középdöntőn is nehéz pillanatokat élt át, amikor el kellett döntenie, ki az a négy tehetség, akit magával visz az élő show-ba, és kik azok, akiknek végül nem szavaz bizalmat. Bár a dögös Mester az egész estét egy káosznak élte meg, végül Nagy Alexát mentette meg a felállított versenyzői közül, ugyanakkor hozzátette, egyáltalán nem volt boldog attól, hogy ilyen döntést kellett hoznia.

Lánya a legfőbb támasza

Babett néhány nappal később, a Sztárban Sztár leszek! nagyszabású sajtótájékoztatóján mesélte el a Borsnak, hogy valóban megviseli őt lelkileg, ha úgy érzi, a kezében van a fiatal tehetségek sorsa.

- Ezeket a helyzeteket, érzéseket lehetetlen kizárni az életünkből, ráadásul én egy roppant segítőkész ember vagyok. Nagyon nehéz, megterhelő mások sorsáról dönteni, hiszen rajtam múlik, ki az, aki lehetőséget kap arra, hogy megismerje őt egy egész ország. Ez óriási felelősség. Több versenyző is van, akiket szívesen vittem volna most is tovább, de el kellett tőlük búcsúznom. Lelkileg ez nagyon megterhelő egy olyan típusú embernek, mint én. Szerencsére a férjemmel és a lányommal, Millával ezeket át tudom beszélni, ő is egy nagyon érzékeny csajszi. Neki panaszolom el, ha valami nem stimmel, ha nem érzem jól magam a bőrömben - kezdte a Borsnak a Mester, akinek idén a már említett Nagy Alexa mellett, Szentmártoni Norman, Csonka Mike és a jóképű Tasi Dávid került a csapatába.

Babett most azt nyomatékosítja magában, amit a többi Mester is vall. Nevezetesen azt, hogy örülni kell, hogy ilyen fantasztikus négyest állított össze, a csapatából pedig mindenkinek van esélye a végső győzelemre, ami eddig csak Majkának és Pápai Jocinak sikerült.

Visszajárnak hozzá a korábbi versenyzők

Babett azt sem titkolta, hogy remek a kapcsolata a korábbi versenyzőivel, rendszeresen kap visszajelzéseket arról, mi történik azokkal, akiknek korábban hónapokon át segített, akár a legnehezebb időszakban is.

- A legjobb példa erre talán Takács Sziszi, aki a Sztárban Sztár leszek! második évadában egészen a döntőig menetelt mindössze tizenöt évesen! Vele azóta is nagyon jóban vagyok, a múltkor például nálunk is aludt, bandáztunk egyet. Ez mindkettőnknek nagyon jól esett, valóban nagyon fontosnak tartom, hogy akkor is tudjam, mi történik velük, amikor már Mesterként nem fogom a kezüket - szögezte le Babett.

Babett szombat este, az első élő show során sem lesz könnyű helyzetben, hiszen egy versenyzőjétől máris el kell búcsúznia! Drámából tehát nem lesz hiány a Sztárban Sztár leszek! első élő show-jában!