Autóbalesetet szenvedett Cinthya Dictator, a nagymamája is vele volt

Cinthya Dictator kissé különc, de nagyon érző szívű, művészlélek hírességként került köztudatba. Az extravagáns lány fotóművésznek tanult, ezt a szakmát kreatívan vegyíti a mesterséges intelligenciával, különleges műalkotásokat létrehozva. A legkülönbözőbb módokon inspirálódik, legutóbb például vérfagyasztó autóbalesetét dolgozta fel ilyen módon.

Cinthya Dictator autóbalesetet szenvedett: sokkoló képeket készített a történtekről (Fotó: Máté Krisztián)

Cinthya Dictator nagymamája is a kocsiban volt: „Az a lényeg, hogy túléltük”

„18 éves voltam, amikor a szakadó esőben elvesztettem az uralmat egy erős váltós Mustang felett. A nagymamám is az autóban ült” – kezdte közösségi oldalán. „Egy pillanat, és már a szalagkorlátba csapódtunk. Soha nem felejtem el Michael Jacksontól a »We Are the World« szólt a rádióból. A légzsák füstje lassan szivárgott szét, mama azt hitte, fel fog robbanni az autó, és csak annyit mondott: »Azonnal szálljunk ki«” – idézte fel a hátborzongató pillanatokat a 35 éves modell.

„Kilépett a roncs mellé, végignézett rajta, majd rágyújtott, mintha ezzel zárná le a történetet. »Az a lényeg, hogy túléltük«, mondta.”

Bár végül mindketten épségben kiszálltak az autóból – aminek sorsról, károsodásáról nem számolt be részletesebben –, Cinthyát hosszú évekig kísértették az életveszélyes percek emlékei. Éppen a feldolgozás miatt döntött úgy Molnár Tomi felesége, bármennyire fájó és rémisztő, újraéli, újraalkotja a pillanatot – a mesterséges intelligencia segítségével.

„Nagyon sokáig éreztem szégyent és a bűntudatot. Felelős voltam valaki másért és nem tudtam rá vigyázni. Ez a sorozat ennek a balesetnek a rekonstrukciója. Gyakran mondom, hogy számomra a fotográfia nemcsak kifejezésmód, hanem terápia is. Úgy érzem, ebben az esetben is így volt a képek segítettek abban, hogy feldolgozzam mindazt, amit akkor éreztem, és amit sokáig cipeltem magamban” – zárta gondolatait Cinthya, a képsorozatát pedig imádják a rajongói, „zseni”, „zseniális képek”, „annyira jó vagy” – ilyen és ehhez hasonló bókokkal méltatták.