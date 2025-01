Sorra gratulálnak a rajongók: videón tett hatalmas bejelentést Cinthya Dictator

Saját vegán pizzám van a @motobudapest –ben. 🍕 A DICTATOR januári specialitás 100%-ban vegán, és ami a legjobb, vegán sajtot is tartalmaz, szóval tejfehérje-intoleranciások is simán ehetik! 🌱 A fekete tésztát olívás paradicsomszósz, articsóka, aszalt paradicsom, bazsalikom és fenyőmag teszi teljesen next level élménnyé.🖤 Dictator megvásárlásával egy szuper jó ügyet is támogatsz! A bevétel a @nevetnikek alapítványhoz kerül, akik kórházakban beteg gyerekeknek mosolyt, vidámságot és reményt csempészve a gyógyulásukba. 🙏🏻🤍 Menjetek, kóstoljátok meg a MOTO-ban vagy rendeljetek, és támogassunk együtt valami igazán fontosat! ❤️‍🔥 Puszi, Cinthya