Bényi Ildikó öröksége tovább él a képernyőn –Tótfalusi Fanni édesanyja nyomdokaiba lép

A magyar televíziózás egyik ikonikus alakja, Bényi Ildikó halála mély nyomot hagyott a közönségben és a szakmában egyaránt. A nézők évtizedeken keresztül ismerhették megnyugtató hangját és elegáns stílusát a Duna Televízió képernyőjén, leginkább az "Önök kérték” című magazinműsor házigazdájaként. Most azonban öröksége új formában él tovább: lánya, Tótfalusi Fanni veszi át a stafétabotot, méghozzá ugyanabban a műsorban, amelyben édesanyja is hosszú éveken át dolgozott.

Bényi Ildikó lányával, Tótfalusi Fannival - különleges kapcsolat volt az övék (Fotó: Markovics Gábor)

Bényi Ildikó betegsége

A népszerű műsorvezető 2025. március 11-én, 55 éves korában hunyt el. Halála sokakat megrázott, mivel korábban nem hozta nyilvánosságra, hogy súlyos betegséggel küzd. Később derült ki, hogy Bényi Ildikó néhány évvel ezelőtt már egyszer legyőzött egy súlyos betegséget, azonban a kór ismét kiújult. Bár kezeléseket kapott, ezúttal a terápiák nem hoztak eredményt. Állapotáról csak közeli családtagjai, barátai és néhány kollégája tudott. Az utolsó időszakban lánya, Tótfalusi Fanni hazaköltözött, hogy édesanyját ápolja és mellette legyen. A műsorvezető halála után az MTVA bejelentette, hogy Bényi Ildikót saját halottjának tekinti.

Bényi Ildikó lánya az édesanyja nyomdokaiba lép (Fotó: Markovics Gábor)

Az édesanya nyomdokaiban

Fanni csendes gyermek volt, korábban senki sem hitte volna, hogy valaha az édesanyja pályáját választja magának, mégis így történt.

Anya mindig azt mondta, hogy azt csináljak felnőttkoromban, amit én szeretnék csinálni, bármi legyen az, támogat.

– mesélte korábban Tótfalusi Fanni a Petőfi Tv egyik adásában, melyben az édesanyjával közösen adtak interjút 2023 októberében. A páros interjút nézni igazán szívszorító a történtek után, hiszen látszik az édesanya és a lánya közötti feltétlen szeretet és harmónia. Tótfalusi Fanni egyébként egy szívhez szóló posztban jelentette be, hogy tovább viszi az édesanyja örökségét:

„Éppen annyi idős vagyok most, mint ő volt akkor, amikor először köszöntötte a nézőket a kívánság műsorban. Ez a véletlen vagy sorsszerű párhuzam olyan, mintha egy láthatatlan szál futna tovább kettőnk között. Ez most már egy közös történet lesz. A SzerencseSzombat nézői továbbra is találkozhatnak velem szombat esténként – abban a műsorban, amelyben szintén lehetőségem és szerencsém volt követni őt a pályán. Nem könnyű ez a vállalás, rettentő fájdalmas. Napról napra egyre jobban hiányzol. Ez nem egy új kezdet – ez folytatás. Vele. Érte. Miatta.”