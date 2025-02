„100-200 millió forint kell legyen a zsebemben” – Balogh Tamásné külföldre költözne

A Séfek Séfe Balogh Tamásné Eszter számára hatalmas rajongótábort és ismertséget hozott, amit nemcsak a zenei karrierjében, de még a vállalkozásában is nagyon jól tud kamatoztatni. Elmondása szerint nagyon élvezi a „celebkedést”, a tévés szerepléseket, és mindent, ami ezzel együtt jár. Olykor mégis megfordul a fejében, hogy mindezt hátrahagyja. Balogh Tamásné most elárulta, miért költözne külföldre.

Balogh Tamásné Eszter férje mellett még egy teljesen új életbe is bele merne vágni (Fotó: hot! magazin archív)

Balogh Tamásné Eszter biztosításokkal foglalkozik a mindennapokban, amit nemcsak imád, de nagyon jó is benne. Ennek ellenére, ha egyszer úgy alakulna, képes lenne feladni ezt a vállalkozást, sőt, akkor már szívesen külföldre is költözne.

− Ha egyszer otthagynám ezt a biztosítót, ahol most dolgozom, akkor valószínűleg az egész biztosítási piacról kilépnék. De ahhoz ki kellene találnom egy stabil B tervet, ami nem a tévé és nem a haknizás. Tamással arról is beszélgettünk már, hogy akár külföldön is el tudnánk képzelni az életünket a jövőben. De ehhez kell, hogy legyen egy stabilitás - kezdte.

Külföldön beindítani egy vállalkozást nem tudom mennyire menne. Azt gondolom, ahhoz, hogy valaki külföldre költözzön, kell lennie legalább 100-200 milliójának félretéve. Ha nem azért mész ki, hogy megszakadj, hanem úgy akarsz élni, mint a királyok, akkor ez a minimum. Ha elmennék mondjuk Amerikába, mert az is nagyon tetszik, akkor azt úgy tudnám elképzelni, hogy van itthon egy önműködő vállalkozásom, amit onnan is tudok irányítani, és emellett még 100-200 millió forint kell legyen a zsebemben. Nem azon szeretnék kint gondolkozni, hogy Úristen, el kell mennem mosogatni, vagy valahova gürizni

– vallotta be őszintén.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére nagyon tudatos az élet minden területén, de olykor szívesen bevállalna egy-egy izgalmas kalandot (Fotó: hot! magazin archív)

Balogh Tamásné férje is szívesen belevágna

Igaz, a TikTok-sztár még csak 30 éves, de férje 35 évvel idősebb nála, így ő valamivel nehezebben bólint rá a spontán kalandokra. Ennek ellenére Balogh Tamás is szívesen élne külföldön, bár nem végleg.

− Nagyon jól tudunk alkalmazkodni, és én kifejezettem szeretek új dolgokat kipróbálni, bár már Tamás is egyre bátrabb ezen a téren. De a magyar életünket semmiképpen sem adnánk fel, hanem mondjuk azt tudom elképzelni, hogy ledolgozunk egy kemény évet, és utána a következő pedig arról szólna, hogy utazgatunk. Nagyon szeretem a hegyeket, például Zakopane az egyik kedvenc helyem, de Svájcot is szívesen megnézném. Viszont Európa ilyen szempontból brutálisan drága – árulta el a Séfek Séfe 6. évadának sztárja.