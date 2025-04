Kettős csapás: Autóbalesete után népharag zúdult Aurelióra

Napok óta az internetes igazságosztók céltáblája Aurelio, nem véletlenül tartja a mondás, hogy szegény embert még az ág is húzza. No de miért is kezdték ki most a netezők A Nagy Duett 2025 sztárját?

Aurelio napok óta kapja a bántásokat (Fotó: Tv2)

Nos, ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, Aurelio gyakorlatilag életveszélybe került az autópályán, miközben Bajáról igyekezett fel Budapestre, a TV2 stúdiójába. A járgány azonban hirtelen füstölni kezdett az M6-oson. Aurelio szerencsére még félre tudott állni, ám pár perccel azután, hogy kipattant a veszélyesség vált kocsiból, a jármű lángolni kezdett, majd porrá égett a leállósávban.

„Füstölni kezdett a kocsi, aztán egyből félreálltam. Ez anyám régi Mercedese, mivel nekem még nincsen saját autóm. Olyan érzésem van, mintha egy merénylet lett volna ellenem. Még nem nagyon fogtam fel az egészet, főleg, hogy két hete volt az autó a szerelőnél”

– mesélte a Borsnak A Nagy Duett sztárja, aki teljes sokkban élte meg a történéseket. Az egész ügy hatalmas megrázkódtatásként érte őt.

„Egyből hívtam a 112-t, bejelentést tettem, a tűzoltó próbált segíteni, de kifogyott a poroltóban a cucc közben és a kocsi porig égett” – folytatta Aurelio, aki felfogni sem tudta, mi történik vele, olyan gyorsan zajlott le minden. Minden, ami nála volt, a tűz martalékává vált.

„A gyerekülés, a papírok és félig viccesen megjegyezném, hogy még a dalszövegek is megsemmisültek a tűzben” – sóhajtott.

Szinte csodával határos, hogy Aurelio a történtek ellenére remekül teljesített április 27-én, A Nagy Duett élő adásában. Nótár Mary-vel az oldalán ismét adásgyőztes lett, az ottani siker pedig talán feledtetni tudja vele a történteket.

Aurelio napok óta kapja a támadásokat: dolgozik a karma?

Bár Aurelio Onorato Caversaccio elmondta, olyan érzése van, mintha egy merényletet terveztek volna ellene, az internet népe egész más teórián csámcsog a Reddit nevű közösségi oldalon. Máig nem feledik a Farm VIP 2025 botrányosnak minősített jelenetét, amikor Aurelio kakaspörkölt főzése céljából élve a tűzre dobta a Farm VIP kakasát. Ez a kegyetlen tett nemcsak azokat borította ki, akik Aurelióval együtt szerepeltek a reality-ben, hanem konkrétan a fél ország. Bár Aurelio később sírva bánta meg bűnét, a virtuális igazságosztókat ez egyáltalán nem vigasztalja.