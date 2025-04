"Azt sem tudom, hogy mit csináljak" - újra kutyaszorítóba került a Viszkis, ismét nagy dobásra készül

Ambrus Attila 2024 áprilisában nyitotta meg kerámiaboltját Szentendrén, az üzletben a saját készítésű kerámiáit kínálta, és egy mini múzeumot is kialakított, amely az életét és pályafutását mutatta be. A boltban nemcsak kerámiák, hanem felesége, Szervető Réka hagyományőrző, magyar és kelta népi motívumokkal díszített ruhái is megtalálhatóak voltak, amit imádtak a vevők. A bolt jól ment, Ambrusék pedig terjeszkedni szerettek volna, ezért kinéztek egy nagyobb helységet Esztergomban, hogy oda költöztessék az üzletüket. Attila befizette a kialkudott bérleti díjat és felmondta a Szentendreit, amikor kiderült, hogy mégsem mehetnek oda....

Ambrus Attila boltja

Jelenleg patthelyzet állt elő, hiszen a Viszkis vissza nem mehet a régi boltjába, új viszont még mindig nincs, pedig már erősen elkezdődött a turista időszak, a jó idő beköszöntével egyre több vevőre számíthatna, ha lenne hol. A Bors úgy tudja, hogy az üzleti életben egyébként nagyon sikeres Ambrus nem esett kétségbe - bár nyilván nem boldog a kialakult helyzettől -, lázasan keresi a helyszínt, ahol boltot nyithat. És talán már meg is találta, de ami bizonyos, hogy nem Esztergomban lesz.

Az ismert körülmények miatt, vagyis mert nem voltak korrektek velem, nem nyitok üzletet Esztergomban, legalábbis nem most

– mondta a Bors megkeresésére Ambrus Attila.

Jelenleg Budapesten és Szentendén tárgyalunk, nagyon remélem, hogy hamarosan összejön valamelyik helyszín, és újra nyithatunk. Még mindig dühös vagyok az esztergomi eset miatt, speciális relikviákat is készítettem, amik nagyon jól illeszkedtek volna a Bazilika és a város szellemiségéhez... azt sem tudom, hogy mit csináljak azokkal

– magyarázta a Viszkis, akinek a helyszínkeresés mellett még ezer dolga van nap, mint nap.

Van mit csinálnunk a feleségemmel, most épp a lányomat viszem énekórára, előadásokra utazom, üzlethelyiséget vadászok, szóval nem panaszkodom, de azt sem tudom, hogy hol áll a fejem.

