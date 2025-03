A Next Top Model Hungary 2024-es évadának egyik legemlékezetesebb arca kétségtelenül az egzotikus szépségű Kouyaté Hawa volt, akire a műsornak köszönhetően férfiak ezrei figyeltek fel. Ennek ellenére az egyetemista lány sokáig szingli volt, bizonyára megviselte az előző szakítás, ugyanis a műsor alatt még párkapcsolatban élt. De most úgy tűnik, végre ismét rátalált a szerelem, igaz egy másik kontinensig kellett mennie, hogy meglelje. A modell végre meg is mutatta kedvesét.

A Next Top Model Hungary Hawa életébe szakítást hozott, de most újra rátalált a szerelem (Fotó: Szabolcs László)

Az elmúlt hetekben Hawa Instagram és TikTok-oldalára több gyanús poszt is kikerült, amikből az feltételezhető, hogy már nincs egyedül. Ez most be is bizonyosodott, hiszen a 24 óráig elérhető Instagram-történetében meg is mutatta jóképű kedvesét, aki természetesen igen magas is, ugyanis Hawa nem egy videójában viccelődött már a pasik magasságával. A közös fotót ide kattintva láthatod.

A Next Top Model Hungary sztárja Amerikáig ment a szerelemért

Hawa TikTok-videójából az is kiderült, hogy szerelme az Egyesült Államokban él, így mindkettőjüknek ingáznia kell, ha együtt akarnak lenni. A modell persze nagyon boldog, amikor a kedvesével lehet, de azt is őszintén megosztotta, hogy milyen nehéz az elválás egy-egy utazás végén, amikor vissza kell térniük a távkapcsolathoz. A videóban látható, hogy a szerelmes fiatal lány nem csak a hazautat, de már az azelőtti bepakolást sem bírja könnyek nélkül.

A kommentelők között sokan azt is felvetették, hogy Hawa helyében ők biztosan nem jönnének haza, de természetesen ez nem ilyen egyszerű. Mivel a TV2 sztárja még egyetemre jár, épphogy igazán beindult a modell karrierje és a családja is Magyarországon van, ezért valószínűleg nem tudna egyik napról a másikra új életet kezdeni a világ másik felén.