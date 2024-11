Édesanyjáról vallott a Next Top Model Hungary sztárja: „Sokat veszekedtünk, mert nem látta, hogy van jövőm a szakmában”

Az egzotikus szépségű Hawa a Next Top Model Hungary 4. helyezettjeként vált ismertté, aki azóta is töretlen sikerrel építi a modellkarrierjét, amellett, hogy egyetemre jár. A fiatal lány ezen a területen képzeli el a jövőjét is, amiben édesanyjával nem mindig értettek egyet. Ez persze mára megváltozott. A modell most a Borsnak mesélt a kapcsolatukról.

A Next Top Model Hungary Hawa számára nagy sikert hozott a modellkedésben, ami az anyukáját is meggyőzte (Fotó: Szabolcs László)

Hawa anyukája nagyon más típus, mint ő, ami persze sokszor jó dolog, viszont emiatt korábban a modellkedéssel kapcsolatban is voltak fenntartásai.

Anyukám egy kicsit más, mint én, de szerintem jól kiegészítjük egymást. Ő racionálisabb, én pedig álmodozó vagyok. Mindig igyekszik leültetni, és átgondolni velem a dolgokat, mielőtt belevágok valamibe, mert hajlamos vagyok rá, hogy reggel felkelek, és támad egy ötletem, amit azonnal meg akarok valósítani

– árulta el.

– Modellkedni körülbelül 2016-ban kezdtem el, és ahogy fokozatosan egyre több munkát kaptam, anyukám próbált mindig afelé terelgetni, hogy az iskola az első és inkább azzal kellene foglalkoznom. De mostanra szerintem neki is körvonalazódott az, hogy ezt iskola mellett is lehet csinálni, és hogy ez boldogabbá is tesz, mintha csak az egyetemre koncentrálnék. Ráadásul valószínűleg ezen a területen sikeresebb is leszek, de természetesen nem hagyom abba a tanulást – tette hozzá.

A fiatal lányt természetesen mindenben támogatja a családja, de ehhez idő kellett, hiszen az édesanyja nagyon féltette a kudarctól, ami volt, hogy konfliktust is szült:

Most már elnézi nekem, ha egy-egy órát kihagyok a munka miatt, de egyensúlyban tartom a kettőt. Régebben sokat veszekedtünk, mert nem látta, hogy van jövőm a szakmában, de már bízik bennem, mert érzi, hogy sikerem van, és belenyugodott abba, hogy ugyan iskolába járok, viszont nem biztos, hogy abban fogok kiteljesedni.

A Next Top Model Hungary szereplőjét különleges kapocs fűzi a dédnagymamájához

Hawa Instagramon számolt be arról, hogy hosszú éveken át nézegette anyukája szekrényében a dédnagyija bundáját, ami gyerekként persze nagy volt rá, később pedig nem igazán merte viselni. Most azonban úgy érzi, megérett rá, és a lehető legnagyobb örömmel hordja. Sőt, ez a kabát azért is különösen becses neki, mert úgy érzi sokban hasonlít egykori tulajdonosára.

Talán négy éves lehettem, amikor mami elment, szóval nem ismertem őt túl jól, viszont anyukám nagyon közel állt hozzá és sokat mesélt róla, a bundáját is ő őrizte meg. Egy olyan nő volt, aki mindig jól nézett ki és nagyon adott magára, de emellett rengeteget dolgozott és nagyon sok mindent letett az asztalra. Tényleg mindig mozgásban volt és csinált valamit, és úgy érzem, hogy ezekben a tulajdonságokban nagyon hasonlítok rá. Mindig feltalálom magam, és belevágok valami új dologba, na meg persze, szeretek a külsőségekben is toppon lenni, akárcsak ő.

– mesélte.