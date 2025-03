Szabó Zsófi végre megtörte a csendet: fontos posztot tett ki Andrei Mangráról és a Dancingről

Vajon van-e olyan ember ebben az országban, aki valaha is képes lesz elfelejteni Szabó Zsófi és Berkes Anna közös produkcióját a Dancing With the Starsban? Ahogyan akkor a Metropol is megírta, a lányok hihetetlenül élvezték a produkciót, a jókedvük pedig valósággal ragadós volt: a TV előtt a nézők sem tudták letörölni a vigyort az arcukról. A ruhájuk azonban olyan pimaszul kekec volt, hogy az örökre a szemünkbe égett. Zsófi és Anna pedig nem volt rest mindent megmutatni: falatnyi fehérneműben rázták a feneküket, a kamera pedig mindent mutatott. Pompomlányoknak öltöztek, úgy nyűgözték le táncukkal az egész országot, a zseniális koreográfia pedig Andrei Mangra érdeme volt. Bár bizonyos, hogy senki nem felejtette el ezt a csodás táncot, Zsófi most felelevenítette.

Zsófi és Anna hihetetlenül szexi volt / Fotó: Mate Krisztian

Szabó Zsófi egyszerűen imádja az unokahúgát, és roppant hálás volt azért, amiért a Dancing apropóján minőségi időt tudott vele tölteni. Nagyszerű táncukat Andrei Mangra tanította be, és ő maga is részt vett a csodás produkcióban. Aznap este hárman a csillagokat is letáncolták az égről. Zsófi sosem titkolta, hogy mennyire odáig van Andreiért, a botránya után pedig mindvégig kiállt mellette. Ebben az adásban azonban Zsófi unokahúga, Anna is kiemelte, hogy nagyon megkedvelte a román származású táncost, és jó viszonyt ápoltak a próbák alatt.

Szabó Zsófi felelevenítette a csodás táncot / fotó: Instagram

Az utóbbi időben felreppentek a pletykák, miszerint Andrei Mangra - a botránya után - újra visszatér a Dancing With the Stars stúdiójába táncosként. Bár erről Szabó Zsófi nem nyilatkozott, az bizonyos, hogy nagyon örülne Andrei sikereinek. Most éppen unokahúgát, Annát köszönötte fel születésnapja alkalmából, és a köszöntésbe Andrei Mangrát is bevonta. Hármójuk táncáról tett ki ugyanis egy videót a Dancingből, a profi táncost pedig még meg is jelölte, hogy újra részese legyen a dancinges csodatáncuknak.