Hivatalos! Visszatér a Dancing with the Starsba Andrei Mangra

Andrei Mangra még tavaly ősszel keveredett botrányba, mikor állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A profi táncos még a kórházat is megjárta az eset után, ráadásul a helyszínre kiérkező hatóságok egy súlyos titokra is fényt derítettek. Nemcsak a dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban, majd egy későbbi vizsgálat azt is bizonyította, hogy Andrei szervezetében is voltak illegális anyagok. Ez sajnos éppen elég volt ahhoz, hogy a táncos kiszálljon az akkor éppen képernyőn lévő Dancing with the Starsból, ugyanis így nem folytathatta a versenyt. Sőt... Andrei még az országot is elhagyta, ugyanis egyes információk szerint sötét alakoknak tartozott, és előlük menekült el Romániába.

Fotó: Máté Krisztián

Andrei Mangra botrány után visszatér

Andrei Mangra Dancing with the Stars szereplő lesz ismét!

Nos, a jelek szerint a bujdosás nem tartott sokáig, ugyanis a táncművész az Instagram-oldalán jelentette be: visszatér a Dancing műsorába! Annyi a csavar, hogy ezúttal nem Magyarországon láthatják őt a nézők, hanem Belgiumban, ahol már egyszer szerepelt a produkcióban a férfi. Alig pár napja egyébként lapunk is beszámolt arról, hogy Andrei újra táncolhat, ugyanis február 11-én, az egyik finn barátjával tett ki egy közös képet, amihez csak annyit írtak: Jó reggelt!

Egy kisebb nyomozás után aztán kiderült, hogy Andrei már nem is Romániában tartózkodik, hanem ennél a barátjánál van Belgiumban. Mindeközben pedig az sem volt titok, hogy zajlanak a kinti castingok. És most már az sem titok, hogy Andrei a belga Dancingben folytatja!

Szia Belgium, régóta nem találkoztunk! Találkozunk a Dancing with the Starsban! Kezdődjön a kaland!

— írta Instáján, amihez két fotót is mellékelt, s azóta csak úgy özönlenek a gratulációk. Még Szabó Zsófi is írt neki egy szívecskét.