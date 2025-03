„Már beszéltünk erről...” – Sebestyén Balázs elárulta, visszatérhet-e Vadon Jani

Sebestyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri triója hosszú évekig szórakoztatta a Rádió 1 hallgatóit, azonban 2023. év végén bekövetkezett az, amitől mindenki tartott. A csapat feloszlott, vagyis egészen pontosan Jani döntött úgy, hogy elég volt a mókuskerékből és 15 év után szakít a családjaként szeretett stábbal. A döntése természetesen sokkolta az országot, hiszen senki sem tudta elképzelni, milyenek lesznek azok a reggelek, mikor már nem hallják a kedvencüket. A másik kérdés pedig az volt: ki veszi át tőle a stafétát? Nos, erre tavaly februárban választ is kaptunk, ugyanis Ráskó Eszter ült be Jani helyére a Balázsék műsorában. Bár kijelenthetjük, hogy a humorista felnőtt a feladathoz, sokan még mindig nem tudják elfogadni, hogy nem kedvencük hangjára ébrednek. Éppen ezért fel is tették a kérdést Balázsnak: visszatérhet-e még Vadon Jani?

Sebestyén Balázs Vadon Jani visszatéréséről beszélt Fotó: Markovics Gábor

Sebestyén Balázs: Már beszéltünk erről

Balázsék egy kérdezz-felelek játékban kapták meg azt a kérdést, hogy Janival tartják-e még a kapcsolatot, és tervezik-e behívni a műsorba. Bár azt gondolnánk, hogy ez egy tabu téma a szakítás óta, a műsorvezetők mégis készséggel válaszoltak, hiszen mint kiderült, ők is többször beszéltek erről.

Már beszéltünk erről. De a válasz nem, a Jani kilépett, éli az életét, mi is éljük az életünket. Nincs nagyon kapcsolattartás.

Janinak a múltkor láttam egy posztját, egy tetoválásról, ami hármunk aláírását ábrázolta. Tök korrekt volt, ott leírta, hogy ez a múlt és ő ezt lezárta. Úgyhogy mi tiszteletben tartjuk Jani kérését, jelen pillanatban nem tervezzük behívni a műsorba. Egyébként ha terveznénk, akkor sem vagyunk benne biztosak, hogy ő jönne. Ő ezt lezárta, és ismerjük annyira, ha valamit lezár, akkor tulajdonképpen annak vége van. Én azt hiszem, jó is ez így” – mondta Sebestyén Balázs, aki be is rekesztette a témát, ám a szavaiból arra lehet következtetni, hogy magánemberként sem beszélnek már egymással. Így hát sajnos Vadon Jani Balázsék műsorában nem mostanában fog újra feltűnni.