Disznóvágás a stúdióban: megható dolgot tettek meg Sebestyén Balázsék Vadon Janinak

Több mint egy hete jelentette be Vadon Jani, hogy távozik a Balázsék című rádióműsorból. Ennek oka, hogy családjával szeretne minőségi időt tölteni, valamint azokra a dolgokra koncentrálni, amik igazán boldoggá teszik. A jövőben nem pénzszerzés lesz a középpontban, úgy fogalmazott élő adásban, hogy most megpróbál kicsit az álmainak élni.

Vadon Jani végleg elbúcsúzott kollégáitól. (Fotó: Tuba Zoltán/Origo)

— Én januártól nem tartozom a csapathoz. Ez egy olyan döntés volt, amit nem kényszerített rám senki. Úgy érzem, hogy más irányba kell elindulnom. Nagyon hálás vagyok ezért az uszkve 15 évért. Nagyon pozitív, szép élményben volt részünk, de most eljött az idő, hogy váltsak és más dolgokkal foglalkozzak — mondta Jani előző héten a hallgatóknak.

Ma pedig rajongóik az utolsó közös Balázsék adást követhették, ami egyáltalán nem volt rendhagyó. Kezdve azzal, hogy a búcsúzás alkalmából disznóvágást tartottak a stúdió épületének egyik erkélyén. Na meg persze minden órában megszólalt legalább két mulatós zene.

Már minden erről szól

A bejelentés óta szinte minden Jani távozásáról szól a műsorban. Már a rádióssztár legjobb pillanatiról is megemlékeztek, nyilván a tőlük megszokott vicces formában. A mai nappal ezt csak megkoronázni tudták, néhány pálinka kíséretében. A közös disznóvágást Rákóczi Feri szervezte, viszont ennek eredményét az egész stáb élvezhette, amit a fiúk videós formában is közzétettek a rádió YouTube csatornáján.

Disznóvágást szervezett Vadon Janinak barátja, Rákóczi Feri (Fotó: Instagram)

Fantasztikus volt a hangulat, annak ellenére, hogy igazából mindenki szomorkodott, bár Janin nem látszott elkeseredés, sokkal inkább elszántság és határozottság. A fiúk arról is beszámoltak, hogy van lehetőség a viszontlátásra. Számítanak rá, hogy legalább egy-egy beszélgetés erejéig, de Jani még párszor meglátogatja a műsort. Emellett Balázs azzal is poénkodott, hogy január elején, egy szép kora reggeli időpontban Jani számíthat hangos telefoncsengésre, arról ugyanis nem lehet szó, hogy közülük bárki délelőtt tízig alszik. Persze mindhárman elnevették a dolgot, de ki tudja mennyi igazság van ebben a viccben. Pláne a sokadik feles után.

Pálinkával koccintottak Vadon Janival az utolsó munkanapján. (Fotó: Instagram)

Hallgatói üzenetek

Jani rengeteg kedves, biztató üzenetet kapott a nagy bejelentést követően. Az egyiket direkt fel is akarta olvasni a többieknek, mert nagyon elgondolkodtató volt számára. Egy fiatal hallgató írt neki, aki súlyos rákos megbetegedéssel küzd. Állítólag minden reggel, mikor kemoterápiára megy Balázsékat hallgatja, ráadásul ekkor tud csak igazán jókat nevetni. Az egyetlen olyan alkalom, amikor elfelejtheti aggodalmait. Az évek alatt Jani lett a kedvence, vagyis az ő gondolkodása, észjárása, humora és stílusa. Tehát ez a korszak nem csak a rádiósnál egy lezárás, hanem a fiatal is így tekint rá, ami mélyen meghatotta Janit.

Balázsék szívesen várják vissza Vadon Janit (Fotó: Bors)

Az ikonikus fenék fogás

Vadon Jani és Sebestyén Balázs barátsága jóval messzebbre nyúlik vissza, mint az említett 15 rádióban töltött év. Számos műsorban dolgoztak már együtt a média különböző területein, legutóbb például a Celeb vagyok, ments ki innen! című tévés realityben, mint műsorvezető társak. Tényleg egy nagyon összeszokott párosról beszélünk, és úgy tűnik ők is érezték a búcsú jelentőségét. Ölelkezve, egymásra borulva, feneket fogdosva lassúztak egyik szünetblokkban, a disznóvágás helyszínére kijelölt erkélyen. Szerencsére a pillanat meg is lett örökítve.

Vadon Jani fenekén landolt Sebestyén Balázs keze. (Fotó: Instagram)

Balázs emellett egy megható Instagram posztban is búcsúzott barátjától.

— Hát ez is eljött. Lenyomtuk az utolsót így együtt! Mit is írhatnék, sok mindent tudnék, de utálok búcsúzkodni! Köszi mindent! A sok röhögést, munkát, műsort, rádiót, forgatást, a sok vidám percet, amit együtt lenyomtunk ebben a 26 évben — fogalmazta meg érzéseit. A kommentekben pedig mindenki együttérzését fejezte ki, legtöbben meg is könnyezték a történteket.