„Apám nem ismert meg” – mindent kitálalt Schóbert Lara apja állapotáról

A Tények Plussz Schobert Norbival készített egy intejút, amelyben azt mutatja be, hogy miképpen boldogul az életben a stroke után. A Schobert család tagjai meglehetősen megosztó személyiségek, Norbi pedig különösen sok támadásnak van kitéve. Erre azonban pusztán annyival szolgált rá, hogy az egész életét arra tette fel, hogy a magyar embereket egészségesebb, fittebb, tudatosabb életformára szoktassa. Norbi most elárulta, hogyan marad erős, és miképpen tud kitartani a céljai mellett. Ezzel kapcsolatban azonban lányának, Larának is volt pár gondolata.

Lara kiáll az édesapja mellett

Schobert Norbi nagyon szereti az állatokat, Hacsi nevű kutyája azonban olyan közel került a szívéhez, amilyen közel egy kutya ritkán kerül gazdájához. Hacsi ugyanis szó szerint megmentette Norbi életét akkor, amikor stroke-ot kapott. A kutya - ahogyan azt a biztonsági felvételek rögzítik is - a szomszédba szaladt, hogy segítséget kérjen, ezzel mentette meg Norbi életét. A szívhez szóló interjúval kapcsolatban Lara is elmondta, miképpen élte meg ezt a nehéz időszakot.

Apám engem nem ismert meg lányaként, amikor sztrókot kapott. Így bántsátok! Nekünk sem könnyű sokszor! Ugyanolyan emberek vagyunk, mint Ti!

- árulta el sztorijában a követőinek Lara.

Szidjátok, alázzátok, úgy, hogy emberi életeket ment meg, hogy, hogy sajnos sokszor majdnem meghalt! Csoda, hogy még él! Emberek, felőlem azzal bántjátok, amivel akarjátok, de az egészségi állapotát ne kritizáljátok, mert hálát adok Istennek, hogy még él az Édesapám

- írta meg Lara a sztorijában.