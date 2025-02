Rubint Réka és Schobert Norbi az ország talán legismertebb sztárpárja, akik a jóban és a rosszban is töretlenül kitartanak egymás mellett. Hatalmas szerelem az övék, és ezt rendszeresen bizonyítják is – most is olyan meglepetéssel készült a fitneszguru a feleségének, hogy azzal sikerült mindenkit meghatnia.

Schobert Norbi és Rubint Réka / Fotó: Nagy Zoltán

A szerelmesek napja, Valentin-nap alkalmából Schobert Norbi 48 szál rózsával lepte meg szeretett feleségét, Rubint Rékát, aki hallhatóan nagyon elérzékenyült a férje kedves, romantikus gesztusától – főleg, hogy úgy tűnt, Norbi szemei is könnyesek, miközben a háttérben a "Hogyan tudnék élni nélküled?" című Demjén Ferenc sláger szól.

Rubint Réka egy videót rakott ki a meglepetés pillanatairól, a felvételnek köszönhetően pedig kiderül, hogy Schobert Norbi miért pont 48 szál rózsával kedveskedett szíve választottjának, három gyermeke édesanyjának.

Ide kattintva lehet megtekinteni Rubint Réka videóját.