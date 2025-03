Örömhírt jelentett be Rubint Réka: megérkezett a kisunoka!

Örömhírt jelentett be a minap a közösségi oldalán Rubint Réka. A fitneszlady és családja már 10 éve a tagok közt tartja számon a Hacsi névre keresztelt, akita fajtájú ebet, akinek nemrég kicsinyei születtek. Réka és férje, Schobert Norbi úgy döntött, a kiskutyák közül ők is megtartanak egyet, egy kislányt, aki nemrégiben be is költözött hozzájuk.

Örömhírt osztott meg Rubint Réka / Fotó: Szabolcs László

Isten hozott, Kicsi Mocsi! Megérkezett a családunkba a 2. “szőrmók kisunokánk”. Hatalmas az öröm!

- írta a posztjában Réka, néhány édes fotó kíséretében, az új családtagról.

