Richard Chamberlainnel Dr. Kildare is meghalt

1983-ban következett a "Tövismadarak" (eredeti címén "The Thorn Birds"), amely Colleen McCullough azonos című regényének adaptációja. A sorozatban Ralph de Bricassart atyát alakította, aki Isten és a szerelem között őrlődött, egy fiatal nő, Meggie Cleary iránti tiltott szerelmével küzdött. A „Tövismadarak" óriási nézettségi rekordokat döntött világszerte, és Chamberlain alakítása mély benyomást tett a nézőkre. A bemutatását követően szinte azonnal klasszikussá vált, és A sógunnál is sikeresebb volt, 16 Emmy-jelölést kapott. Hazánkban a Magyar Televízió elsőként tűzte műsorra 1990-ben.

Nehezen, de végül felvállalta

A későbbiekben Chamberlain olyan televíziós sorozatokban vendégszerepelt, mint a „Will és Grace", a "Született feleségek" és a "Twin Peaks". Emellett színházi munkásságát is folytatta, és több zenei albumot is kiadott. 2003-ban megjelent önéletrajzi könyvében, a „Shattered Love"-ban vállalta fel, hogy meleg, amelyet addig nagy titokban tartott a nyilvánosság előtt. Vallomása óriási visszhangot keltett, még annak ellenére is, hogy az erről szóló pletykák már évtizedek óta keringtek róla. Ugyanakkor ezzel hozzájárult a szórakoztatóiparban tapasztalható elfogadás növekedéséhez.

Nem akartam a melegségemről írni, mert tudtam, hogy akkor mindenki csak erről akarna beszélni, ezért eredetileg nem is szándékoztam belefoglalni a könyvbe. De akkoriban a párom azt mondta: „Richard, ennek személyesnek kell lennie, magadról is beszélned kell.” Így hát mégis mertem írni a melegségemről, amelyet évtizedeken át igyekeztem a lehető legnagyobb titokban tartani

– vallotta egy podcast-beszélgetésben.

Richard Chamberlain munkássága és tehetsége generációk számára jelentett inspirációt. Sokoldalú színészi képességei, karizmatikus jelenléte és ikonikus szerepei révén maradandó nyomot hagyott a film- és televíziótörténelemben. Halála pótolhatatlan veszteség a művészvilág számára, de öröksége tovább él a műveiben és a rajongók emlékezetében.