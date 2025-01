"Megjelenhet a mániás fázis" – Figyelmeztette a pszichológus Noszály Sándort

Noszály Sándor saját bevallása szerint is élete legkeményebb időszakán van túl, ám sikerült annyira rendbe jönnie mentálisan, hogy újra munkát vállalt, nem is akárhol. Visszatért a Budapest Tenisz Centrumba, ahol egykori teniszcsillagként jelenleg versenyzőkkel foglalkozik, és teljes erőbedobással vetette bele magát a régi-új kihívásba. De az egykori Nagy Ő már eléggé stabil?

Noszály Sándor visszatért a pszichiátriai kezelés után / Fotó: Magyar Nemzet

– Korábban is dolgozott itt, és most az új évnek nagyon stabilan, új célokkal nekivágtunk, és bevettük a munkába. Versenyzőkkel foglalkozik, napi 4-5 órában – mondta Noszály Sándor munkájáról az igazgató, Balázs Attila a Tények Plusznak. – Fizikailag picit újra kell épülnie, mert nagyon jó teniszező volt, de most az utóbbi hónapokban a tenisz kimaradt neki. A játékba nyilván vissza kell jönnie, de nagyon jó úton halad efelé – tette hozzá a szakember.

Noszály visszatérése természetesen mindenkit örömmel töltött el, hiszen rengetegen aggódtak az egykori Nagy Ő-ért, aki tavaly ősszel kezdett el roppant furcsán viselkedni. Már az RTL verekedős műsorában összefüggéstelenül beszélt a kamerák előtt, majd hirtelen az Egyesült Államokban kötött ki, ahol folytatta az ámokfutását, olyannyira, hogy le is tartóztatták. Ezt követően került haza Magyarországra, Noszály Sándor nővére, Noszály Andrea pedig egy hivatalos közleményben tudatta, mi történt testvérével. Kiderült, hogy a diagnózis bipoláris zavar, így a sportoló pszichiátriai kezelésre szorul.

– Az elmúlt napokban sokan aggódtak testvérem, Noszály Sándor állapota miatt. A családom nevében ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy Sanyi hazaért Magyarországra, és szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges. Sajnos Sanyi életét már hosszú évek óta megkeseríti ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség, amelynek öcsém egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban. Sanyi egészségi állapota jelenleg nem engedi meg a további szereplését a Sztárbox műsorban, pedig betegsége kiújulása ellenére, sportember lévén, nagyon szerette volna befejezni és megnyerni a versenyt. Bízunk benne, hogy minél előbb felépül és személyesen számolhat be a médiának a betegségéről, ezzel is segítve a hasonló helyzetben lévőket és családjaikat – zárta sorait Noszály Andrea.