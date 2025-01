Élete legbrutálisabb időszakán van túl, vallotta be Noszály Sándor. A tenisz-csillag először üzen az embereknek, a rajongóinak. Mint azt megírtuk, Noszálynak ősszel komoly mentális problémái voltak, bizarr videókat posztolt és kiderült, hogy bipoláris depresszióval küzd. Pszichiátriára került, ám most úgy döntött, új életet kezd. Egy tenisz-akadémiára jár, az egyik edző az ő engedélyével elmondta, hogy van most valójában a sztár.

Noszály Sándor nehéz időszakon van túl / Fotó: Szabolcs László

Balázs Attila, a Budapest Tenisz Centrum szakmai igazgatója nyilatkozott a Tények Plusznak a teniszező jelenlegi állapotáról, Noszály hozzájárulásával -írja a Tények.

Korábban is dolgozott itt, és most az új évnek nagyon stabilan, új célokkal nekivágtunk, és bevettük a munkába. Versenyzőkkel foglalkozik, napi 4-5 órában

– mondta Noszály Sándor munkájáról az igazgató.

Fizikailag picit újra kell épülnie, mert nagyon jó teniszező volt, de most az utóbbi hónapokban a tenisz kimaradt neki. A játékba nyilván vissza kell jönnie, de nagyon jó úton halad efelé

– tette hozzá.

Balázs Attila azt is elárulta, hogy a sportoló céltudatos és motivált.