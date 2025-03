A Nagy Duett: Geszler Dorottya veszekedeni fog Stohl Andrással a színpadon

Március 16-án vagyis holnap este 10 sztárpár lép az énekes show műsor színpadára, hogy vicces, vagy éppen szívfacsaró produkcióval nyűgözze le a zsűrit és a nézőket. Geszler Dorottya Stohl András partnereként mutatkozik be a Nagy Duettben. Az első adásban a Bon Bon Holnaptól című slágerét adják elő, aminek a klipjében anno a műsorvezető főszereplő volt.

A Nagy Duett egyik sztárpárja Geszler Dorottya és Stohl András (Fotó: TV2)

Geszler Dorottya akadályokat leküzdve készül A Nagy Duett műsorra

Az egykori televíziós teljesen új szerepben mutatkozik be a nézőknek vasárnap este. Geszler Dorottya már nagyon izgul, bízik benne, hogy Stohl Andrással meg tudják győzni a nézőket és az ítészeket produkciójukkal a Nagy Duett első élő adásában.

„Nincs sok hangom, spórolok is a beszéddel, mert nagyon fáj a torkom, mikor máskor, ha nem az első élő show előtt küzdünk ilyen extra akadályokkal Andrással együtt, de ez nem szegi kedvünk – árulta el a Borsnak Dorottya szombaton.

Nekem egyébként ez a műsor nagyon komfortzónán kívüli, még zuhany alatt, fürdőkádban sem szoktam énekelni, így nyilván mikrofonba sem. Életemben körülbelül kétszer karaokeztam, de akkor is elalibiztem a dolgot. Tegnap volt életemben először füles a fülemben, szóval van kihívás benne! De amúgy pont ezekért is nagyon izgalmas és élvezetes, én szeretem a komfortzónán kívüli és az új dolgokat, amikor valami teljesen mást tanulhat az ember. Nyilván nem leszek profi énekes, de az adottságaimból próbáljuk kihozni a legtöbbet Stohl Andrással.

„Veszekedni fogunk a színpadon”

Az egykori szépségkirálynőt arról is kérdeztük, milyen a munka színész partnerével. A páros a Bon Bon együttes Holnaptól című dalát adja elő az első élő adásban, aminek pikantériája, hogy a dal klipjében Dorottya volt az egyik főszereplő.

„Nagyon sokat nevetünk a próbákon, jól működünk együtt, jól tudunk együtt ötletelni, tudjuk egymást húzni fölfelé, ami sokat számít! Nincsenek konfliktusaink, legalábbis addig, amíg fel nem megyünk a színpadra! Mert mi hozzuk a klipet, amiben a főszereplő pár veszekszik. Egyébként én a magánéletben nem vagyok veszekedős, csapkodós, főleg nem olyan, mint a klipben, szóval az is komfortzónán kívüli volt, de ott legalább nem kellett közben énekelni. Most meg nem elég, hogy énekelnem kell, még veszekednem is kell úgy, hogy sem énekes, sem színész nem vagyok, néha meg is kérdezem magamtól, hogy tudtam én, hogy mire vállalkozom!? De bizakodó vagyok, nem is lehet másképpen hozzáállni egy ilyen kihíváshoz!”