Mint azt megírtuk, Berki Mazsi nemrég a kórházból jelentkezett be, miután egy bokszolós műsorban megsérült és műtétre volt szüksége. Ezután még annyit elárult, hogy csont-bioplasztika műtétet hajtottak végre a jobb ugrócsontján, ami sikeresen lezajlott. Most pedig már mankóval állt kamera elé...

Fotó: Szabolcs László

Mazsi kezében egy termék reklámozása közben figyeltek fel követői a mankóra. Mivel nem lehetett tudni, mennyire súlyos is a celeb állapota, sokan nagyon megrémültek.

Mi történt a lábaddal Mazsi?

- tették fel többen a kérdést, válasz egyelőre azonban nem érkezett a sztáranyukától.

Berki Mazsi az utóbbi időben több nagy változáson ment keresztül. Ez az időszak a megújulásról is szól számára, ugyanis rövid frizurát vágatott, amelyet megvillantva megjegyezte: „Az utóbbi időben sok változás történt az életemben”. Berki Krisztián özvegyének eddig mindig sikerült túljutni a nehézségeken, és láthatóan most is előrelátással veszi az akadályokat.

Itt nézheted meg az árulkodó képsorokat: