Megműtötték Berki Mazsit, így van most - Fotó

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, Berki Mazsi nemrég a kórházból jelentkezett be, és ugyan nem árulta el, hogy pontosan miért, de aki figyelemmel kísérte a celeb életét, az jól tudta, hogy egy bokszolós műsorban megsérült, ezért műtétre volt szüksége – most pedig kiderült, hogyan viselte a beavatkozást.

Berki Mazsi / Fotó: Szabolcs László

A mai napon Dr. Skórán László csont-bioplasztika műtétet hajtott végre a jobb ugrócsontomon.

A műtétek után általában mindenki boldog és örül, hogy túl van rajta és azt kívánja soha többet🙏🏽, de én bármikor újra csinálnám a reggeli beavatkozást, de csakis ezzel a csapattal! 🥰 Mosolyogva toltak be a műtőbe és mosolyogva is távoztam onnan! 🙏🏽

Ma csak köszönetet szeretnék mondani, aztán amikor csekélyebb lesz a fájdalmam részleteibe is bele megyek

– írta a közösségi oldalán Berki Mazsi, aki egy képet is posztolt:

Rengetegen kívántak jobbulást Berki Mazsinak, aki hamarosan minden bizonnyal részletesebben is beszámol az élményeiről.