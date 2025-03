Michael Flatley magyar táncosa kitálalt a világsztárról: Elvárja a tökéletességet!

Húsz évvel ezelőtt alapjaiban változott meg Papp Zoltán élete, ugyanis egy olyan társulatba került be, amelyet a világon mindenhol ismernek: Michael Flatley tánckarának tagja lett.

Michael Flatley rögtön észrevette Papp Zoltán tehetségét - Fotó: archív / hot magazin

"2005-ben volt Budapesten Michael Flatley Kelta Tigris című előadásának a premierje. Ennek a próbafolyamatai januárban kezdődtek. Még azelőtt meghirdették, hogy a meglévő táncosok mellé újakat keresnek. Már láttak engem kisebb írtánc-produkcióban, elküldtem az önéletrajzomat, majd hívtak, hogy szeretnének megnézni egy meghallgatáson Londonban. Ezután következett egy háromnapos próbaidőszak, s miután úgy látták, hogy sikerült felvennem a ritmust, átnyújtottak egy hosszú távú szerződést" – kezdte a hot! magazinnak a táncos.

"Mint minden színházi próbafolyamat, ez is kemény. Nyolc-tíz-tizenkét órát töltünk a táncteremben, de a végén akár tizenötöt is. Ez ezzel jár, hiszen teher alatt nő a pálma, így lehet valaki profi."

Zoli főszerepet kapott a Lord of the Dance című produkcióban - Fotó: archív / hot magazin

Michale Flatley Lord of the Dance produkciójában ő a főgonosz

Két évvel azután, hogy bekerült a tánckarba, Zoltán megkapta Michael Flatley legsikeresebb előadása, a Lord of the Dance egyik főszerepét is.

"A főgonosz vagyok ebben a produkcióban egészen a mai napig. 2007-et írtunk, amikor odajött hozzám a művészeti igazgató, és azt mondta, hogy látta, mire vagyok képes, és még a meghallgatásomról készült videót is megnézte, és Mi­chael­lel úgy gondolják, hogy jó lennék arra a szerepre, így elkezdtem gyakorolni rá" – mesélte Zoli, akinek ezzel egy régóta dédelgetett álma vált valóra.

Ahányszor csak láttam a televízióban az 1998-as londoni előadásról készült koncertvideót, mindig azt mondtam, hogy én is ott szeretnék táncolni velük. Akkoriban viszont elképzelni sem mertem, hogy ez valaha megtörténhet velem. Eleinte álomszerű is volt az egész.

Az ír tánc egyik varázsa az, hogy a táncosok tökéletesen egyszerre mozognak, aminek következtében a szteppcipőik összehangolt ritmusban kopognak. Ehhez azonban az kell, hogy mindenki a lehető legjobban teljesítsen a színpadon.

"Szerintem nem meglepő, hogy Michael Flatley nagyon maximalista. Lehet, hogy ezek a próbák nehezek és megterhelők, de mindez annak érdekében történik, hogy minél jobb legyen a produkció. Michaelnek sok erénye van, de a legnagyobb az, hogy mindenkiből képes kihozni a maximumot. Olyasmit is kivarázsol másokból, amiről az emberek eredetileg nem gondolták volna, hogy képesek rá. Emellett nagyon figyelmes. Nemcsak úgy tekint ránk, mint egy csapatra, hanem egyénenként is figyel ránk. Elvárja a tökéletességet, de ha azt látja, hogy valakinek valamiért nem megy úgy, akkor inkább leül vele, és átbeszélik az adott problémát" – mesélte Zoli.