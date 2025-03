Házasság első látásra Juditot egy igazán karakán, belevaló nőnek ismerhették meg a nézők, hiszen már a TV2 műsorában is bizonyította, hogy ami a szívén, az a száján, más véleménye pedig egy kicsit sem érdekli. Még a (volt) férjét is faképnél hagyta, amikor méltatlannak érzett egy-egy helyzetet, de komoly szócsatákban is többször kardot rántott. Ennek ellenére egy igazán szerethető karaktere volt a kísérletnek, hiszen nem titkolta, hogy ő az igaz szerelmet keresi. A műsor idején pedig még úgy hitte, meg is találta. Szolnoki Szabolcs ugyanis olyan férfi volt, amilyet elképzelt magának, és a veszekedéseket leszámítva, tényleg szép pár voltak. Csak annyi a baj, hogy ez a kapcsolat a műsor végig tartott...

Házasság első látásra Judit már kiadót keres (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Judit könyvet ír az életéről

Bár Házasság első látásra Szabi és Judit kapcsolata zátonyra futott, a sminkes nem keseredett el. Ott folytatta tovább az életét, ahol a műsor előtt abbahagyta, majd pár hónappal később egy olyan bejelentést tett, amitől sokaknak leesett az álla.

Fecső Judit könyvet írt az életéről, na meg arról a pár hétről, amit Szolnoki Szabolcs oldalán töltött el. Most az a terve, hogy ezt az irományt publikálja, és ezzel alaposan felkavarja majd az állóvizet. Azt ígéri, nagyon izgalmas történetek várnak az olvasókra...

Körülbelül két évvel ezelőtt elkezdtem írni egy könyvet az életemről, ami igencsak a vége fele tart. Tud valaki ajánlani egy kiadót? Fogalmam sincs, mi a teendő ilyenkor. Mindenesetre ígérem, irtó izgalmas lesz, főleg 1997-től napjainkig. Ugyanis akkor költöztem ide, eme csodás országunkba

- írta az Instagram-oldalán a TV2 sztárja, ha pedig szerencsénk van, hamarosan elolvashatjuk a történetét is.