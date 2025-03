L.L. Junior álláshirdetést tett közzé, akár te is dolgozhatsz vele

Nagyon várta a rapper, hogy újra színpadra állhasson a Nagy Duett műsorban. L.L. Junior visszatérése azonban nem úgy sikerült, ahogy azt partnerével, Szorcsik Vikivel tervezték, az első élő show-ban kiestek. Az énekes azonban nem volt csalódott, hiszen van a műsor nélkül is elegendő dolga.

L.L. Junior és Szorcsik Viki múlt héten még A Nagy Duettben szerepeltek / Fotó: TV2

L.L. Junior több lábon áll

Sosem elégedett meg a zenei karrierjével a rapper. L.L. Junior tisztában van vele, hogy a siker mulandó, pedig még a kanyarban sem volt a Covid. Az életét folyamatosan működtetni kell, a számlákat be kell fizetni neki is, és két kiskorú gyermekről is gondoskodnia kell. A járvány az énekesre is nehéz időket hozhatott volna, hosszú hónapokig elmaradtak a koncertjei, fellépései, de őt nem érintette vészesen, hiszen közben már sikeresen működtetett több vállalkozást is.

Jelenleg három üzletet üzemeltet: grillcsirkét forgalmaz több nagyáruház parkolójában, egy építkezési céget is vezet, illetve ott van a zenei karrier is, amiben éppen most tervez szintet lépni, a klubkoncertek helyett 2025 nyarán már a legnagyobb fesztiválokon tervez fellépni, élő zenekarral, táncosokkal, vagyis egy nagy látványos show-val készül. Ez egy embernek is sok munka, ezért nemrég személyi asszisztenst keresett.

L.L. Junior munkatársakat keres / Fotó: Instagram

Te is lehetsz a kollégája

L.L. Junior most pedig Insta sztoriban hirdetett állást.

„TV2 Székházon belüli marketing cégünkbe, marketing projektvezető munkatársakat keresünk. Canva, PPT kezelés, prezentációk és árajánlatok készítésének tapasztalatai előny! Ha érzéked és tudásszomjad van, de tapasztalatod még nincs, megtanítunk!”