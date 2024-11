L.L. Junior belátta, nem bírja tovább egyedül: Nem könnyű megtalálni a megfelelő embert

L.L. Junior már a zenei karrierje kezdetén elhatározta, hogy több lábon szeretne állni az életben. Tisztában volt vele, hogy a színpadi sikerek nem tartanak örökké, illetve ez a szakma nagyon hektikus, egyszer fent, egyszer lent. Az életét azonban folyamatosan működtetni kell, a számlákat be kell fizetni, és két kiskorú gyermekről is gondoskodnia kell.

L.L. Junior mindig is értett az üzlethez, a vállalkozásai szárnyalnak (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior üzletei

Az énekes jelenleg három vállalkozást működtet: grillcsirkét forgalmaz több nagyáruház parkolójában, egy építkezési céget vezet, illetve ott van a zenei karrier is, amiben éppen most tervez szintet lépni, a klubkoncertek helyett 2025 nyarán már a legnagyobb fesztiválokon tervez fellépni, élő zenekarral, táncosokkal, vagyis egy nagy látványos show-val készül. A 43 éves zenész ez eddig bírta a tempót, képes volt egyedül mindent elintézni, mostanra azonban azt érzi, hogy kezd kicsúszni a keze alól az irányítás, egyszerűen képtelen háromfelé szakadni. Tárgyalásokra járni, üzleti ügyeket intézni, papírmunkát megcsinálni... ez több ember munkája. Nem is csoda, hogy mostanra született meg benne a döntés, muszáj lesz segítséget kérnie. A pozíció azonban, amit meghirdetett, kényes kérdés, hiszen egy személyi asszisztensre lenne szüksége, aki teljes mértékben belelát a privát életébe.

A zenész nem bírja egyedül, valakire szüksége lesz, aki besegít a hétköznapokban (Fotó: Huszár Márk)

Bizalmi állás

L.L. Junior azt mondja, hogy megpróbál az ismeretségi körén belül keresni egy megfelelő személyt, akiben megbízhat annyira, hogy betekintést engedjen a legprivátabb magánéletébe:

Mostanra jutottam el oda, hogy be kell látnom, nem bírom egyedül ellátni az összes feladatot. Egy személyi asszisztenst keresek, akire rá tudok bízni olyan tevékenységeket is, melyeket eddig én intéztem. Nem könnyű megtalálni a megfelelő embert, hiszen nagyon komoly bizalomnak kell kialakulnia kettőnk között... Ez egy bizalmi állás

- mondta lapunk megkeresésére, L.L. Junior.