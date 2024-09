Furcsa véletlen? Ha L.L. Junior magánélete a földbe áll, a karrierje szárnyalni kezd

Most, hogy felvetődött ez a kérdés, tényleg van benne valami... ha a magánéletem a földbe áll, még jobban beindul a munka. Persze ennek meg van reális oka: ha nincs partnerem, sokkal több időm marad az üzletre és a zenei karrieremre is. Hozzáteszem, egész életemben több lábon álltam, ezért az nem igaz, hogy most kezdene csak kibontakozni a vállalkozói énem.